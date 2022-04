19 apr 2022 14:05

FACCIAMO LA COLLETTA PER PUTIN - NEL 2021 HA GUADAGNATO 114MILA EURO, DICHIARANDO AL FISCO LA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO DI 77 METRI QUADRI A MOSCA, UNA UTILITARIA VOLGA E UN FUORISTRADA NIVA, PIÙ UN CARRELLO-RIMORCHIO DI QUELLI CHE SI USANO PER LE VACANZE IN CAMPEGGIO – I GUADAGNI DICHIARATI DA “MAD VLAD” E I SUOI MINISTRI SONO RIDICOLI RISPETTO ALLO STILE DI VITA: UNO SCHIAFFO ALLA POVERTÀ IN UN PAESE IN CUI LO STIPENDIO DI UN CITTADINO SI AGGIRA INTORNO AI 480 EURO AL MESE…