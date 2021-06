29 giu 2021 19:20

FACILE FARE I GIORNALI CON I SOLDI DELLO STATO - È ARRIVATA LA PRIMA TRANCHE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI DIRETTI AI QUOTIDIANI NEL 2021: 3 MILIONI A "FAMIGLIA CRISTIANA", 2,7 A "LIBERO", 1,5 AL "MANIFESTO", 933 MILA EURO AL "FOGLIO" - IN TEORIA QUESTI FONDI PER L'EDITORIA DOVREBBERO SOSTENERE INIZIATIVE DI COOPERATIVE DI CRONISTI, ENTI NON PROFIT O DESTINATI A MINORANZE LINGUISTICHE, MA IN REALTÀ VENGONO SFRUTTATI DA TESTATE CON RICAVI GIÀ ALTI, CREANDO CONCORRENZA SLEALE...