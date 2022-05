PUTIN COME HITLER NEL BUNKER – “MAD VLAD” È IN PARANOIA: NON SI FIDA DI NESSUNO E SE NE STA RINCHIUSO NELLA RESIDENZA ESTIVA DI NOVO-OGAREVO, PROTETTO DA MURA ALTE SEI METRI – HA UN ASSAGGIATORE DEL CIBO E NON ASCOLTA PIÙ I CONSIGLI DI QUELLI CHE PRIMA ERANO FEDELISSIMI: SI SVEGLIA TARDI, NUOTA, FA COLAZIONE E POI RICEVE I RAPPORTI (RIGOROSAMENTE SU CARTA) - QUANDO VUOLE PARLARE CON QUALCUNO PREFERISCE FARLO VIRTUALMENTE. COSÌ PUÒ BUTTARE GIÙ LA COMUNICAZIONE, COME HA FATTO QUALCHE GIORNO FA CON LA GOVERNATRICE DELLA BANCA CENTRALE, NABIULLINA, CHE GLI SPIEGAVA CHE L’ECONOMIA RUSSA STA ANDANDO “GIÙ PER LO SCARICO” - VIDEO