DAGOREPORT

elly schlein oggi e un altro giorno

Al Nazareno hanno rispolverato falce e mart-Elly! L’elezione della sinistrata multigender, Elly Schlein, alla segreteria del PD, si preannuncia foriera di cambiamenti.

Al netto dei salamelecchi e dei peana intonati da Concita De Gregorio, Selvaggia Lucarelli, Chiara Valerio e compagnia trans-sinistrata, la trinariciuta e tri-passaportata Elly si trova subito davanti a un bivio: o segue l’esempio di Giorgia Meloni che in nome della real politik ha ribaltato le sue posizioni euro-sovraniste, appendendo le Birkenstock al chiodo, oppure raddoppia, trasformandosi nella Ocasio Cortez del Pigneto, raccogliendo, lei sì, il testimone di Beppe Grillo. Può essere lei la vera frontwoman del movimentismo eco-bio-lgbt-radical-pauperista.

elly schlein giuseppe conte

Tradotto: la sua carica viscerale da pasionaria fortemente spostata a sinistra potrebbe svuotare il consenso del Movimento 5 Stelle e depotenziare in breve tempo la leadership di Giuseppe Conte. Peppiniello Appulo, con la pochette nel taschino, il ciuffo dipinto, la vacanza a Cortina e l’untuoso linguaggio da leguleio, rispetto a lei fa la figura del vecchio arnese della politica: è immediatamente riconsegnato all’iconografia democristiana.

FALCE E MART-ELLY MEME

I più duri e puri tra gli elettori grillini, che si ritrovano senza reddito di cittadinanza e con l’azzeramento del superbonus, potrebbero identificarsi nel progetto politico descamisado di Elly, da capello unto, maglietta sbrindellata da centro sociale e giacche over-size stile Gianna Nannini.

L’elettorato, si sa, è volubile, ancor di più quello protestatario, anti-sistema, marginalizzato e impoverito. Molto del suo credito verso gli elettori più incazzati, Elly se lo giocherà nel modo in cui gestirà la lunga schiera di capoccioni che l’hanno supportata.

goffredo bettini enrico letta elly schlein giuseppe conte

Il primo banco di prova sarà la scelta della segreteria, dell’organizzazione interna del partito e dei capigruppo in Parlamento. È nei rapporti con la tradizionale nomenklatura Pd a lei vicina, cioè Franceschini, Orlando, Zingaretti, Provenzano e Bettini, che può trovare la linfa per affrontare la sua vera sfida: le elezioni europee del 2024.

DARIO FRANCESCHINI ELLY SCHLEIN GATTOPARDO MEME BY SARX88

Se si farà condizionare e manovrare dai soliti volponi rosicanti, Elly ballerà solo per una stagione. Se, viceversa, resterà coerente con il suo atteggiamento barricadero da pasionaria al ragù, potrà cogliere due piccioni con una fava alla prova del voto: svuotare il Movimento 5 Stelle e accompagnare ai giardinetti la vecchia e traballante classe dirigente dem, che, tra veleni e correnti, ha governato il partito negli ultimi anni.

PRIMA PAGINA LA STAMPA - 1 MARZO 2023

Il miglior alleato di Elly Schlein nella sua “lunga marcia” verso il voto europeo è il gruppo Gedi, che attraverso “La Stampa” e “la Repubblica” suona a ogni piè sospinto la grancassa alla neo-segretaria e fa l’unica vera opposizione al governo Meloni. A conferma di ciò, ci sono i titoli dell’edizione odierna dei due quotidiani sul naufragio a Crotone: “Una strage di stato” e “Nessuno ha voluto salvarli”.

PRIMA PAGINA LA REPUBBLICA - 1 MARZO 2023 enrico letta regala una melagrana a elly schlein ELLY SCHLEIN ARCOBALENO andrea orlando elly schlein veronica gentili goffredo bettini roberto morassut foto di bacco enrico letta regala una melagrana a elly schlein 4 elly schlein giuseppe conte 1 THE SCHLEINING - MEME DI CARLI SULLA SCONFITTA DI BONACCINI ALLE PRIMARIE SCHLEIN ON YOU CRAZY DIAMOND - MEME BY CARLI elly schlein nuova segretaria del pd tweet 6 elly schlein nuova segretaria del pd tweet 8 elly schlein nuova segretaria del pd tweet 7 elly schlein nuova segretaria del pd tweet 4 elly schlein nuova segretaria del pd tweet 9 mattia santori elly schlein MARIANNA MADIA ELLY SCHLEIN elly schlein nuova segretaria del pd tweet 5 CHIARA GRIBAUDO ELLY SCHLEIN PRIMARIE PD - COME HANNO VOTATO LE PROVINCE elly schlein. elly schlein - meme

andrea orlando elly schlein