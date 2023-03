28 mar 2023 12:14

FALCE E MART-ELLY – LA “COLLERICA E CATTIVELLA” SCHLEIN TIRA DRITTO SUI CAPIGRUPPO BOCCIA-BRAGA. BONACCINI, BONO A NIENTE: RIPIEGA CHIEDENDO POSTI IN SEGRETERIA E GARANZIE PER LE CANDIDATURE ALLE EUROPEE MA IL PD E’ IN SUBBUGLIO. I PIÙ SCONTENTI SONO QUELLI DI BASE RIFORMISTA, L’AREA DI LORENZO GUERINI ED EX RENZIANI. LE UNICHE VOCI CRITICHE IN ASSEMBLEA CHE SI ALZANO SONO QUELLE DI PIERO FASSINO E GIANNI CUPERLO…