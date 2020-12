FAMO LO SCAMBIO? – ECCO LA SORPRESINA DI CASALINO PER NATALE: CONTE VOLA IN LIBIA INSIEME A DI MAIO PER LIBERARE I PESCATORI ITALIANI IN OSTAGGIO – "GIUSEPPI" DEVE ANCORA RISOLVERE LA CRISI POLITICA ALL'INTERNO DELLA MAGGIORANZA E SOPRATTUTTO FAR SAPERE AGLI ITALIANI SE E COME POTRANNO PASSARE IL NATALE IN FAMIGLIA, MA OVVIAMENTE NON POTEVA LASCIARE LA PASSERELLA SOLO AL MINISTRO DEGLI ESTERI…

Da www.liberoquotidiano.it

PESCATORI ITALIANI 9

La notizia piove poco dopo le 10 del mattino di giovedì 17 dicembre: i pescatori italiani rapiti in Libia stanno per essere liberati dopo una prigionia durata mesi. Un caso che ha imbarazzato il governo, a lungo immobile e impotente di fronte alla Libia. E quando piove la notizia, si scopre che sull'aereo partito alla volta della Libia per la liberazione, oltre a Luigi Di Maio (ministro degli Esteri, scontata e dovuta la sua presenza), si trova anche Giuseppe Conte. Già, il premier.

conte di maio silvia romano

Ma come? Non doveva tenere la riunione a Palazzo Chigi per limare le nuove regole per Natale? Non era quella la priorità? Evidentemente no. Non a caso, la verifica con Matteo Renzi e Italia Viva prevista per le 9 del mattino, si era appreso prima della notizia "libica", era stata fatta slittare alle 19. Già, Conte è in aereo. E il sospetto è che il premier, in crisi come non mai, non voglia farsi sfuggire questa "passerella". Insomma, Conte ci tiene ad appendere il cappello anche sulla liberazione dei pescatori italiani, una vicenda per la quale, però, il governo dovrebbe soltanto scusarsi per il pazzesco "ritardo".

pietro marrone gli otto pescatori italiani prigionieri in libia conte casalino GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE - SILVIA ROMANO CON I GENITORI - LUIGI DI MAIO giuseppe conte e luigi di maio giuseppe conte luigi di maio vito barraco onofrio giacalone fabio giacalone ROCCO CASALINO GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E GIUSEPPE CONTE giuseppe conte beppe grillo luigi di maio giuseppe conte luigi di maio enzo amendola salvo bernardo giovanni bonomo giacomo giacalone michele trinca