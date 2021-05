19 mag 2021 17:26

FARE UN BEL SERVIZIO AI SERVIZI - FRANCO GABRIELLI E ELISABETTA BELLONI PREPARANO IL REPULISTI TRA GLI 007: VIA QUELLI CHE NON HANNO UN PASSATO IRREPRENSIBILE (MARCO MANCINI SOTTO INCHIESTA) - L'AGENZIA NAZIONALE DI CYBERSECURITY SARÀ A CAPITALE "MISTO", CIOÈ PUBBLICO-PRIVATO, DIPENDERÀ DAL GOVERNO E NON RIENTRERÀ NEL DIS, COME VOLEVANO CONTE E VECCHIONE. AVRÀ UN AD CHE È STATO GIÀ INDIVIDUATO NEL DIRETTORE DELLA POLIZIA POSTALE, L'OTTIMA NUNZIA CIARDI…