Matteo Pucciarelli per repubblica.it - Estratti

Roberto Jonghi Lavarini, alias il Barone nero, notissimo esponente del neofascismo milanese - per un soffio mancò l'elezione alla Camera con FdI nel 2018 - che senza remore rivendica la sua vicinanza ideologica alla Russia di Vladimir Putin e rilancia teorie antisemite, ha però un sussulto di sincerità:

«Metà dei giovani di Fratelli d'Italia è esattamente come queste belle e brave ragazze - dice riferendosi a Flaminia Pace, Elisa Segnini e Ilaria Partipilo, le militanti di Gioventù nazionale -

I vertici di FdI sono pateticamente ipocriti, dovessero uscire fuori le loro battute... Fossero coerenti dovrebbero espellere la metà dei giovani e un terzo degli iscritti a questo punto. Fatelo, ma poi togliete la fiamma e vedrete i consensi scendere al 16 per cento».

La critica di Jonghi Lavarini è da destra, ovviamente. La teoria del barone nero, che era già finito dentro un'altra inchiesta di Fanpage (Lobby nera) conclusa in un nulla perlomeno dal punto di vista giudiziario, è che insomma i tributi al Duce, i motti nazisti, le battute sugli ebrei, siano la norma dentro il partito di Giorgia Meloni.

E se la prende in primis con Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI: «Invece di difendere i loro dirigenti giovanili, subito li scaricano come inutile zavorra, solo per un taglia e cuci di battute evidentemente ironiche, rubate in momenti e ambienti privati. Donzelli non si era mai accorto delle idee della sua collaboratrice? Sapeva benissimo ed ora fa tutto lo scandalizzato, facendo un ignobile scaricabarile contro giovani e donne». Per questo motivo, sostiene, «dovrebbe essere Donzelli a dimettersi, non la sua segretaria».

Ultima annotazione del Barone nero. Meloni non si dichiara antifascista per un semplice motivo: «Il 35 per cento del partito è rappresentato da uno zoccolo duro missino». Alle ultime elezioni Jonghi Lavarini, oggi animatore dell'associazione Aristocrazia europea, ha sostenuto la candidatura per la Lega di Roberto Vannacci.

