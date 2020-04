LA FASE CUOMO - IL GOVERNATORE DI NEW YORK, NEL GIORNO DEL ''SORPASSO'' DEI MORTI AMERICANI SU QUELLI ITALIANI, CITA CHURCHILL: ''ORA, QUESTA NON È LA FINE. NON È NEMMENO L’INIZIO DELLA FINE. MA È, FORSE, LA FINE DELL’INIZIO''. POI: ''NON MI CANDIDO ALLA CASA BIANCA, QUESTA È LA MIA LOTTA, IL MIO SOLO PENSIERO''. E POI LA STOCCATA RITUALE AL SINDACO BILL DE BLASIO, CHE GIÀ PARLA DI RIAPERTURE

Andrea Salvadore per www.americanatvblog.com

andrew cuomo

Questa storia della fase due è una storia che sarà impossibile da gestire in un paese solo. Se abbiamo capito una sola cosa di questo virus è che è globale. E buca le frontiere con un un colpo di tosse.

Ecco perchè è vitale, non solo interessante, guardare ogni giorno alle nostre 17, un’ora prima del dottor Borrelli, la conferenza stampa del governatore di New York Cuomo. A maggior ragione ora che gli Stati Uniti sono balzati al primo posto al mondo per decessi. Cosa ha detto allora Cuomo nel giorno del “sorpasso” (in cui Trump, per la prima vola in un mese, ha saltato la sua conferenza) ?

Subito dopo la lista dei morti e feriti ha citato Churchill. “Ora, questa non è la fine. Non è nemmeno l’inizio della fine. Ma è, forse, la fine dell’inizio”. La citazione, ha detto, è un regalo di sua figlia che viene spesso con lui, Michaela Kennedy, 22 anni. Le conferenze stampa sono sempre sottolineate da diapositive che compaiono sullo schermo e ripetono le affermazioni principali. Conferenze PowerPoint.

fosse comuni a hart island

Queste parole gli sono servite da lancio per riaffermare alcune cose già dette e altre nuove, che potrebbero servire anche a noi.

Riassumo.

La politica deve stare fuori da questa emergenza. Sento sempre il presidente (Trump) e lo ringrazio per l’aiuto che sta dando a New York. Io sono governatore dello stato e non sarò un candidato democratico alla Casa Bianca (come avevano sperato in molti). Questa è la mia lotta. Il mio solo pensiero.

Tutti i modelli matematici che stiamo seguendo dicono che il corso della pandemia dipendono dal nostro comportamento. Non parlo di date di riapertura per questo. Non vogliamo rischiare poi una nuova chiusura drammatica. Quando lo faremo sarebbe buona cosa farlo insieme ai nostri due stati confinanti, Connecticut e New Jersey. Seguiamo cosa fanno a Wuhan e in Italia. Con questo virus non ha senso muoversi da soli.

E buona Pasqua. Sono stato chierichetto e so cosa vuol dire non celebrarla in una chiesa ma non si può fare altrimenti.

fosse comuni a hart island

E poi è arrivata la rituale stoccata al sindaco della città di New York, Bill de Blasio, che ha parlato di scuole chiuse fino a settembre ma di ripresa del lavoro tra meno di un mese. E chi starà con i bambini? si è chiesto, facendo così capire che deciderà lui. Nel frattempo -ha concluso- stiamo mettendo a disposizione di imprese e cittadini una squadra di avvocati e “semplificatori” per aiutare ad ottenere i fondi che il governo federale ha messo a disposizione ma ottenerli è impresa difficile come rapinare una banca.

La fase due, quindi, può aspettare.

andrew cuomo

Le immagini della fossa comune dei morti di questi giorni ad Hart Island (come si fa in quel luogo da sempre, non è novità di questi giorni) specchiano quella dei nostri mezzi dell’esercito che trasportano bare dalla Lombardia, nella notte. È una notte globale. In attesa del vaccino, globale.

coronavirus new york 1 andrew cuomo kerry kennedy ANDREW CUOMO 1 andrew cuomo bill de blasio ANDREW CUOMO SI COMMUOVE PER IL FRATELLO POSITIVO AL CORONAVIRUS