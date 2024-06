FATE LARGO, ARRIVA LO SCERIFFO! VINCENZO DE LUCA VA A ROMA PER ESSERE PRESENTE A SOPRESA ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA E IL PREMIERATO, ORGANIZZATA DALLE OPPOSIZIONI A PIAZZA SANTI APOSTOLI - IL RUGGITO DI DE LUCA: “PRENDE CORPO LA BATTAGLIA CONTRO L'AUTONOMIA. QUANDO STAVAMO A ROMA IL 16 FEBBRAIO DI QUEST'ANNO ERAVAMO UN PO' DA SOLI A COMBATTERE. SONO CONTENTO CHE OGGI SI ACCORGONO UN PO' TUTTI, ANCHE QUELLI CHE ERANO UN PO' NARCOTIZZATI, CHE BISOGNA COMBATTERE…” - CHISSA’ SE ELLY SI PRESENTERA’ AL GOVERNATORE DICENDO: “PIACERE, SONO QUELLA NARCOTIZZATA DELLA SCHLEIN?”

Arriva lo sceriffo! Vincenzo De Luca, a quanto apprende Dagospia, ha imboccato la Napoli-Roma per essere presente a sopresa alla manifestazione di oggi pomeriggio contro l’Autonomia differenziata e il premierato, organizzata dalle opposizioni a Piazza Santi Apostoli.

"Siamo molto contenti, ha cominciato a prendere corpo la battaglia contro l'autonomia differenziata. Quando stavamo a Roma il 16 febbraio di quest'anno eravamo un po' da soli a combattere, per essere sinceri. Sono contento che oggi si accorgono un po' tutti, anche quelli che erano un po' narcotizzati, che bisogna combattere”, ha detto De Luca, carico a pallettoni. Curiosità: come si presenterà Elly Schlein a De Luca? “Piacere, sono quella narcotizzata della Schlein?” Ah saperlo!

DE LUCA, BENE CORTEO ROMA SU AUTONOMIA, PROVO AD ANDARCI

(ANSA) - NAPOLI, 18 giugno 2024 - "Siamo molto contenti che abbia cominciato a prendere corpo la battaglia contro l'autonomia differenziata. Adesso stiamo cominciando a capire che qui è in gioco l'unità d'Italia, ma è in gioco anche il destino del Sud, perché se va avanti questa ipotesi di autonomia differenziata diventeranno complicati gli anni a venire per le giovani generazioni".

Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla manifestazione di oggi a Roma. De Luca ha spiegato che "ci provo ad andare oggi a Roma - ha detto - anche se ci sono stato anche ieri e quindi non vorrei prendermi la cittadinanza di Roma.

Noi tra l'altro lavoriamo, a Napoli si lavora oltre che a manifestare. Ma sono contento che oggi si accorgono un po' tutti anche quelli che erano un po' narcotizzati che bisogna combattere, bisogna combattere. Devo dire che le elezioni europee hanno dato un bel segnale, hanno dimostrato che qui nel Sud il governo è in minoranza. Io lo so che dopo le elezioni poi tutti quelli che non hanno mosso un dito si sono intestati in una vittoria elettorale. E vabbè, siamo generosi".

