FATTI UN TRUMPONE! - PER IL 56% DEGLI AMERICANI IL GOVERNO DI TRUMP HA UNA RESPONSABILITÀ SOSTANZIALE PER LA CRISI DEL CORONAVIRUS. IL 47% INCOLPA LA CINA O ALTRI PAESI. IL 39% ROVESCIA LA RESPONSABILITÀ ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ - IL SONDAGGIO È STATO CONDOTTO PRIMA CHE TRUMP RISULTASSE POSITIVO AL VIRUS VENERDÌ E FOSSE RICOVERATO IN OSPEDALE – I MORTI IN USA SONO ARRIVATI A 209.725