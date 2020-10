NELLE FAUCI DEL NEMICO - TRUMP MENA SUL VIROLOGO IN CAPO ''E TUTTI QUEGLI IDIOTI''. FAUCI È APPARSO A ''60 MINUTES'' ED È ORMAI STATO RUBATO DAI DEMOCRATICI COME SIMBOLO DELLA LOTTA AL VIRUS NONOSTANTE L'INQUILINO DELLA CASA BIANCA. PER IL PRESIDENTE LA PANDEMIA È ''QUASI FINITA. OGNI VOLTA CHE VA IN TELEVISIONE C'È SEMPRE UNA BOMBA. È UN DISASTRO. MA SAREBBE UNA BOMBA ANCORA PIÙ GRANDE SE LO LICENZIASSI. È LÌ DA 500 ANNI. SE L'AVESSIMO ASCOLTATO AVREMMO AVUTO 700 O 800 MILA MORTI''

donald trump

Braccio di ferro tra Trump e Fauci quando mancano 15 giorni all'Election Day del 3 novembre. Il presidente americano da mesi tenta di screditare il popolare virologo a capo del National Institue of Allergy and Infectious Diseases. "Lui e quegli idioti - ha detto ieri durante una telefonata con il suo team elettorale -. Ogni volta che va in televisione c'è sempre una bomba. È un disastro. Ma sarebbe una bomba ancora più grande se lo licenziassi. È lì da 500 anni. Se l'avessimo ascoltato avremmo avuto 700 o 800 mila morti".

anthony fauci

"La gente è stanca del Covid", insiste al telefono il presidente, quando gli Stati Uniti hanno da poco superato di gran lunga i 220mila morti e gli 8,4 milioni di contagi. L'attacco all'immunologo, membro della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, arriva il giorno dopo l'intervista di Fauci alla Cbs, in cui lo scienziato si è detto assolutamente non sorpreso dal fatto che il presidente abbia contratto il virus per la sua partecipazione a grandi assembramenti. Ha espresso anche il suo disappunto per l'inserimento di sue parole in uno spot elettorale dedicato alla guarigione di Trump. L'immunologo compare in un video di 30 secondi diffuso in Michigan, in cui sembra che elogi la reazione del presidente alla pandemia. "Non posso immaginare che qualcuno possa fare di più", dice Fauci nella clip. In realtà questo non è altro che un estratto di una vecchia intervista di marzo a Fox news.

Il presidente fa un passo indietro qualche ora dopo la telefonata, quando atterra in Arizona, per un comizio. "È un brav'uomo", dice ai giornalisti. Salvo poi attaccare lui e Joe Biden un'altra volta, sul palco. "Vuole sentire Fauci", dice sprezzante riferendosi a Biden. E attacca i media: la Nbc e la Cnn per aver coperto la pandemia in modo "aggressivo".

trump jr retwitta steve bannon contro fauci

In difesa dell'immunologo, il senatore repubblicano del Tennessee, Lamar Alexander, che ha elogiato il medico come uno dei "più illustri funzionari pubblici della nazione''. Alexander ha sottolineato che, se più americani avessero ascoltato il consiglio di Fauci, "avremmo meno casi di Covid e sarebbe più sicuro tornare a scuola, al lavoro e fuori a mangiare". '

Biden dal Delaware risponde secco a Trump "Sì, per una volta il presidente ha ragione. Ascolterò la scienza". Il suo team ha elogiato Fauci dicendo che "la leadership sconsiderata e negligente di Trump minaccia di mettere a rischio più vite''. E continua dicendo che l'attacco alla scienza è l'ultima spiaggia della sua campagna elettorale.

Anthony Fauci è uno degli uomini più ascoltati d'America. Le sue parole, sempre asciutte e legate ai dati scientifici, fanno da contraltare a quelle più enfatiche del capo della Casa Bianca, che ha sempre minimizzato la portata della crisi, lasciandosi addirittura qualche volta andare a improbabili consigli sui possibili rimedi contro la malattia. Il 79enne è entrato in contrasto con il presidente in diverse occasioni, fino a chiedersi, in un'intervista alla rivista Science: "Non posso mica togliergli il microfono quando dice cose che non condivido?". Un video in cui Fauci si copriva il volto, per nascondere una risata di disappunto, ha trasformato l'immunologo in una star del web, attirandogli però anche le critiche dei sostenitori del presidente, e anche minacce di morte.

anthony fauci

Rep

Sostenitore della necessità di indossare la mascherina, il virologo è stato un critico della riapertura del Paese, giudicata affrettata; ha espresso allarme per la mancanza di un messaggio coerente da parte delle più alte cariche del governo e ha puntato il dito contro l'evento ospitato dalla Casa Bianca in occasione della nomina del giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, definendo l'iniziativa un "super diffusore" di contagio da coronavirus.

donald trump e anthony fauci 2