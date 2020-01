FEDELI ALLA LINEA – L’EX MINISTRO DELL’ISTRUZIONE: “QUI AL RITIRO A CONTIGLIANO FA UN FREDDO PAZZESCO. È UNA COSA FRANCESCANA. SIAMO TUTTI CON IL CAPPOTTO CONGELATI. L’HO DETTO ANCHE A ZINGARETTI E LUI SI È MESSO A RIDERE” – “NON CAMBIEREMO NOME AL PD, È COSÌ BELLO, COMUNQUE NON È QUESTO IL TEMA DI QUESTA DUE GIORNI…”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1"

valeria fedeli e carla cantone all'abbazia di contigliano

Il ritiro del Pd di due giorni nell'Abbazia di Contigliano ? “Siamo in un posto meraviglioso, l'abbazia di San Pastore, un po' prima di Greccio, in provincia di Rieti. Ma qui fa un freddo pazzesco. Siamo stati dentro questa sala meravigliosa, tutti con il cappotto... congelati". A parlare è Valeria Fedeli, senatrice Pd, che oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato 'live' come si stia svolgendo la due giorni organizzata dai dem con tutte le alte cariche del partito.

marianna madia all'abbazia di contigliano

Non c'è il riscaldamento? “No, qui, è una cosa francescana. Vuol dire che dobbiamo conservarci per rilanciarci”. Ha fatto presente a Nicola Zingaretti del freddo glaciale a cui siete costretti? “Si, gli ho detti 'ci vuoi congelare, vuoi che funzioniamo solo col cervello?'”. E lui come le ha risposto? “Si è messo a ridere...”

nicola zingaretti all'abbazia di contigliano dario franceschini e nicola zingaretti alla finestra dell'abbazia di contigliano 5

Avete mangiato anche al freddo? “Si, c'erano salumi, tartine e molte cose leggere. Ma io cercavo cose calde da mangiare...” Dormirà lì nell'abbazia? “Stasera sarò a Roma per ragioni di famiglia. Tornerò qui domattina, ma con due cappotti in più", ha scherzato a Un Giorno da Pecora la Fedeli. Chi è che ha più freddo tra tutti voi? “Siamo tutti coi cappotti, quindi...” E' vero che cambierete il nome al Pd? “No, non è vero, è così bello quello attuale. Non credo proprio e comunque non è questo il tema di questa due giorni”, ha concluso a Rai Radio1 la senatrice dem.

