FEDERAZIONE O FUSIONE? – BERLUSCONI INSISTE CON IL PARTITO UNICO E DÀ ANCHE IL NOME (CDU - CENTRO DESTRA UNITO) MA SALVINI CHIUDE: “NOI VOGLIAMO DARE STABILITÀ AL GOVERNO, DIVIDERSI IN PARLAMENTO PENSO NON SIA UTILE. IL PARTITO UNICO? È COME LA CHAMPIONS AL MILAN, NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO. DI CERTO NON L’ANNO PROSSIMO…”

Salvatore Dama per “Libero quotidiano”

Silvio Berlusconi torna a rilanciare l' idea del partito unico. Stavolta il Cavaliere ha pronto sia il nome che l' acronimo: vorrebbe chiamarlo "Centrodestra Unito", con una sigla, "Cdu", simile a quella dei popolari tedeschi. Ma Matteo Salvini è freddo. Risponde che la prospettiva unitaria non è un tema all' ordine del giorno.

L' urgenza, spiega il leader della Lega, è formare la federazione dei partiti che, dal centro destra, sostengono il governo di Mario Draghi. Il resto, poi, si vedrà.

Giorgia Meloni? I sondaggi le sorridono. Per cui è ancora meno interessata degli altri a rinunciare al simbolo di Fratelli d' Italia. Nel frattempo la coalizione è in stand-by sulle scelte da fare per i candidati sindaci di Milano e Napoli. Quest' ultima sembrava una partita chiusa, intorno al nome del magistrato Catello Maresca. Invece no.

Con ordine. La giornata si apre con un' intervista rilasciata da Berlusconi al Corriere. Il partito unico, spiega il leader di Forza Italia, «non è una fusione fredda imposta dall' alto, che si possa realizzare in poche settimane». Va avviato un percorso che coinvolga «i militanti, gli eletti e soprattutto l' opinione pubblica di centrodestra».

Sui tempi Silvio è cauto: «Per la verità nessuno ha mai parlato della fine dell' anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023». Ma, come sottolinea il Cav, è un percorso lungo che va messo in moto il prima possibile. E fa appello agli alleati: «La mia proposta è rivolta sia a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni e alle altre forze di centrodestra».

Berlusconi, che è uomo di marketing, ha già studiato la pratica. Come nome gli piace "Centrodestra italiano", che ha il pregio «della chiarezza e il richiamo all' Italia, il Paese che amiamo, mi pare utile».

In alternativa, continua l' ex premier, «c' è "Centrodestra Unito", la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel Ppe».

Non si fa attendere la frenata di Salvini: «Il partito unico è un dibattito che interessa i giornalisti. Ne riparleremo più avanti, non è nella mia agenda», dice il segretario della Lega. «Il 2023 è lontano. Propongo agli alleati di unirsi nei fatti.

Da venerdì raccoglieremo le firme per i referendum sulla giustizia, mi aspetto che le forze di centrodestra si uniscano a Lega e Radicali».

Ciò che è urgente, secondo Matteo, è la federazione: «Nei prossimi mesi ci sono tre riforme: pubblica amministrazione, fisco e giustizia. Se i 5Stelle iniziano a farsi i dispetti, votandosi contro a scrutinio segreto, è un casino. Per questo ho proposto la federazione del centrodestra, per garantire a Draghi e al governo che almeno noi siamo compatti».

È il ragionamento fatto da Salvini alla Stampa. «Noi vogliamo dare stabilità al governo, dividersi in Parlamento penso non sia utile».

Il partito unico, ribadisce l' ex ministro dell' Interno, è come la Champions al Milan, non è all' ordine del giorno. «Di certo non l' anno prossimo. Partiamo dalla collaborazione sui temi, dalla giustizia al fisco. Proporrò a Berlusconi una carta dei valori condivisi, da sottoporre a chi ci sta: libertà d' impresa, famiglia, innovazione, ambiente».

È di stretta attualità, invece, il completamento della griglia dei candidati per le Amministrative.

Su Milano, Salvini spiega che l' obiettivo è di presentare «entro la settimana non il sindaco ma la squadra, con tre o quattro persone che si mettano a disposizione dei milanesi per il dopo Sala». In pole resta Andrea Farinet, professore di Economia.

