15 nov 2021 17:34

FEDEZ PENSA DI ESSERE IL PIÙ FURBO DI TUTTI - COME VOLEVASI DIMOSTRARE, LA PRESUNTA DISCESA IN POLITICA ERA SOLO UNA TROVATA PUBBLICITARIA PER IL SUO NUOVO ALBUM: TUTTO QUESTO CASINO IN NOME DEGLI AFFARI, AL SOLITO - PER SVELARE LA TROLLATA, IL RAPPER-INFLUENCER BACCHETTA SEVERGNINI CHE AVEVA DETTO “MEGLIO SUA MOGLIE IN POLITICA, È PIÙ CARINA” E PERCULA STEFANO FELTRI PER UN EDITORIALE SU AMAZON E I CONFLITTI D’INTERESSI - IL DIRETTORE DI “DOMANI” RISPONDE E LO INVITA A UN DIBATTITO TELEVISIVO: “SECONDO VOI ACCETTA O SCAPPA?” - VIDEO