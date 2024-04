chiara ferragni a venezia per la mostra di vezzoli alla biennale 11

1. ANTITRUST, IN CASO BALOCCO-FERRAGNI CONSUMATORI PENALIZZATI

(ANSA) - La commistione tra sponsorizzazione e beneficienza penalizza i consumatori. Lo ha detto il presidente delll'Antitrust, Roberto Rustichelli presentando la Relazione dell'Agcm a proposito della vicenda Balocco-Ferragni.

"Meritano di essere richiamati - dice - i procedimenti volti alla repressione di comportamenti scorretti in relazione alle recensioni online e le istruttorie condotte nel settore dell'influencer marketing.

Queste ultime hanno evidenziato come il comportamento dei consumatori possa essere indebitamente pregiudicato da una comunicazione fondata su una ambigua commistione tra sponsorizzazione e iniziative di beneficenza, inducendoli a credere - contrariamente al vero - di contribuire all'iniziativa benefica attraverso l'acquisto del prodotto"

"La condivisione delle proprie esperienze di consumo sulle reti sociali e negli spazi virtuali dedicati, che si inserisce nel più ampio fenomeno di generazione di feedback e contenuti da parte degli utenti - ha affermato Rustichelli - si è dimostrata suscettibile di orientare in misura significativa le scelte di acquisto. La strategia promozionale delle imprese si è quindi adeguata al nuovo contesto, valorizzando le recensioni dei consumatori nella commercializzazione di prodotti o servizi, ovvero sfruttando la visibilità degli influencer, che sono in grado di raggiungere con i propri messaggi un numero elevato di potenziali acquirenti".

L' "ambigua commistione tra sponsorizzazione e iniziative di beneficenza" è stato al centro del procedimento chiuso nei confronti delle società Balocco S.p.A. Industria Dolciaria, Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l. - le ultime due società riconducibili all'influencer Chiara Ferragni - concernente l'iniziativa "Pandoro Pink Christmas". "

Ad esito dell'istruttoria, ha ricordato Rustichelli, l'Autorità ha accertato che la donazione pubblicizzata come legata alle vendite del "Pandoro Pink Christmas" era stata fatta dalla sola Balocco diversi mesi prima del lancio del prodotto sul mercato, per un ammontare in cifra fissa, privo dunque di qualunque rapporto con le quantità del prodotto vendute, e senza alcuna partecipazione diretta dell'influencer coinvolta all'iniziativa benefica".

2. CHIARA FERRAGNI TORNA SUI SOCIAL DOPO IL LUNGO SILENZIO (MENTRE FEDEZ TORNA IN ITALIA). SORRIDENTE IN ABITO TOTAL BLACK CON MAXI SPACCO

Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

fedez e giulia ottorini in california

Chiara Ferragni è tornata sui social dopo un lungo silenzio e lo fa con stile e un abito total black dal maxi spacco che mette in mostra le sue gambe lunghe e toniche.

L'imprenditrice digitale ha trascorso alcuni giorni insieme alla sua famiglia, [...] mentre il suo ormai ex marito Fedez si divertiva al Coachella insieme ad un nuovo gruppo di amici, tra cui anche la tiktoker Giulia Ottorini. Nel giorno in cui Fedez rientra in Italia, Chiara ritorna su Instagram con una serie di scatti molto affascinanti che la ritraggono a Venezia.

[...] Chiara Ferragni ha condiviso il suo ultimo look lasciando tutti senza parole: long dress total black a collo alto firmato Mônot, dallo spacco laterale molto alto. Il prezzo dell'abito si aggira intorno ai 1300 euro [...]. Chiara è volata a Venezia per assistere alla mostra del suo caro amico Francesco Vezzoli al Museo Correr, dal titolo "Musei delle Lacrime".

