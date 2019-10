2 ott 2019 17:16

FEEL THE BERN! A SANDERS SI CHIUDE UN'ARTERIA, CAMPAGNA SOSPESA. IL SENATORE 78ENNE È STATO RICOVERATO E I MEDICI HANNO INSERITO CON SUCCESSO DUE STENT - IERI SERA ERA A UN EVENTO QUANDO HA SENTITO UN DOLORE AL PETTO - CON BIDEN INDEBOLITO DAL CASO UCRAINA, BERNIE CHE MOSTRA PROBLEMI DI SALUTE (UNO DEI PRINCIPALI HANDICAP PER CHI VUOLE DIVENTARE PRESIDENTE), LE COSE SI METTONO BENE PER LA WARREN. E DUNQUE PER TRUMP, CHE DIVENTEREBBE IL CANDIDATO PREFERITO DI WALL STREET E SILICON VALLEY…