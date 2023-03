FELTRISSIMO! IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”, VITTORIO FELTRI, RANDELLA LICIA RONZULLI, APPENA SILURATA COME COORDINATRICE DI FORZA ITALIA IN LOMBARDIA: “NON SI PUÒ AVERE UNA DIRIGENTE DI PARTITO DI QUEL LIVELLO COSÌ BASSINO” – “A RONZULLI PREFERISCO MARTA FASCINA. ELLY SCHLEIN SEMBRA UN CAVALLO. IO AMO I CAVALLI MA…” – “MELANIA RIZZOLI? DICONO CHE SIA LA MIA FIDANZATA MA NON MI TIRA NEMMENO PIÙ IL BIGOLO” – E SU GIORGIA MELONI: “HA UNA MENTALITÀ QUASI DIABOLICA”

"E pensare che io ho fatto tutto nella vita, meno che il profeta...". Il giornalista Vittorio Feltri, eletto consigliere regionale in Lombardia con Fratelli d'Italia, in un'intervista ad Affaritaliani.it Milano ritorna sull'avvicendamento di Licia Ronzulli, sostituita nel ruolo di coordinatrice lombarda di Forza Italia da Alessandro Sorte.

Un epilogo che Feltri aveva predetto nei giorni scorsi: "Non voglio offendere nessuno, ma non si può avere una dirigente di partito di quel livello così bassino. È un paradosso".

Feltri, ci ha rimesso Melania Rizzoli che non è stata confermata in giunta?

Da vicepresidente a scartina... e comunque c'è sempre Attilio Fontana come presidente. Non so cosa sia successo, o si è sbagliato prima o ha sbagliato adesso. Non riesco a dare un'interpretazione. Dicono che Rizzoli sia la mia fidanzata, ma a giugno compio 80 anni. Non mi tira nemmeno più il bigolo, voglio dire...

[…] A Ronzulli preferisce Marta Fascina?

Sì, ma non è un problema estetico. Allora dovrei dire che mi piace Elly Schlein che sembra un cavallo e io amo i cavalli, anche se non li ho mai frustati.

In tutto ciò la vera vincitrice è Giorgia Meloni?

Devo dire che Meloni ha un'abilità quasi diabolica. Le voglio bene ma non potevo immaginare che agisse con quell'abilità, non so da chi cazzo ha imparato.

