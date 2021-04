FELUCHE NEWS - IL PROSSIMO AMBASCIATORE ITALIANO A MOSCA SARÀ GIORGIO STARACE, ATTUALMENTE IN SERVIZIO IN GIAPPONE E FRATELLO DI FRANCESCO STARACE, AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENEL - COME DAGOANTICIPATO, MAURIZIO MASSARI, RAPPRESENTANTE PERMANENTE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA A BRUXELLES, SARÀ IL PROSSIMO AMBASCIATORE ALL'ONU. MA LA SUA NOMINA HA CREATO SCOMPIGLIO ALLA FARNESINA...

Dagonews

GIORGIO STARACE

Il prossimo ambasciatore italiano a Mosca sarà Giorgio Starace, attualmente in servizio in Giappone e fratello di Francesco Starace, amministratore delegato di Enel. Come dagoanticipato, Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'Italia all'Unione europea a Bruxelles, sarà il prossimo ambasciatore all'Onu. Ma la sua nomina ha creato scompiglio alla Farnesina.

La prassi prevede che un diplomatico, dopo aver prestato servizio in due sedi all'estero, rientri in Italia per un periodo di "decantazione". Massari, invece, dopo poco tempo dal suo rientro a Roma (previsto il 18 aprile), partirà alla volta di New York. Una deroga alla consuetudine delle feluche che ha fatto storcere qualche nasino fino...

francesco starace maurizio massari