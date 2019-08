FERMATE LE ROTATIVE DEI LIBRI DI STORIA: TOTI LASCIA FORZA ITALIA! - ''LA TRAGEDIA DI FORZA ITALIA DIVENTA FARSA OGGI È UNO DEI GIORNI PIÙ BRUTTI PER IL PARTITO. AVEVAMO CHIESTO UN PROFONDO CAMBIAMENTO PER FAR PIACERE NON A QUALCUNO MA AI NOSTRI ELETTORI CHE SE NE STANNO ANDANDO IN COPIOSO NUMERO, ELEZIONE DOPO ELEZIONE, VISTO CHE SIAMO AL 6% NEI SONDAGGI. ORA OGNUNO VA PER CONTO SUO''

FI: TOTI, OGNUNO VA PER CONTO SUO, BUONA FORTUNA

(ANSA) - "Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo, è Forza Italia che esce da se stessa. Buona fortuna a tutti". Così Giovanni Toti annuncia l'uscita dal partito dopo la riunione del tavolo delle regole, rispondendo a chi gli chiede se lascia Fi.

BERLUSCONI E GIOVANNI TOTI ALLA BEAUTY FARM

FI: TOTI, TRAGEDIA DIVENTA FARSA,NON VUOL CAMBIARE

(ANSA) - "Mi pare non ci sia la volontà di cambiare alcunché" in Forza Italia, dice Giovanni Toti ai giornalisti dopo la riunione del tavolo delle regole a Roma. "La tragedia sta diventando farsa", ha aggiunto, riferendosi anche alla proposta di Silvio Berlusconi di una federazione di centro.

FI: CAV NOMINA NUOVO COORDINAMENTO, ESCLUSO TOTI

(ANSA) - "Il presidente Silvio Berlusconi, preso atto che il Tavolo delle regole per il nuovo Statuto di Forza Italia ha terminato i suoi lavori ed alla luce del suo esito, ha deciso la nomina di un Coordinamento di presidenza. A superamento degli incarichi conferiti in data 19 giugno, il Coordinamento sarà costituito dalla senatrice Annamaria Bernini, dalla vicepresidente della Camera dei deputati onorevole Mara Carfagna, dagli onorevoli Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani". Così in una nota del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Paolo Romani Renato Brunetta Matteo Salvini Giovanni Toti foto Lapresse

FI: TOTI, UNO DEI PIÙ BRUTTI GIORNI PER FORZA ITALIA

(ANSA) - "Se il buongiorno si vede dal mattino temo che in assoluto sia una delle più brutte giornate degli ultimi anni per Forza Italia. Avevamo chiesto un profondo cambiamento per far piacere non a qualcuno ma ai nostri elettori che se ne stanno andando in copioso numero, elezione dopo elezione, visto che siamo al 6% nei sondaggi. Non vedo aperture a primarie aperte, mentre la proposta è una federazione con alcuni cespugli di centro: qualcosa che abbiamo già fatto alle ultime elezioni politiche ed europee e che gli elettori hanno bocciato". Lo afferma il governatore della Liguria Giovanni Toti.

silvio berlusconi borsalino giovanni toti 3

"Sa un po' di una macchina d'epoca per la quale non si paga il bollo ma che non ci porta un gran che lontano - ha aggiunto il coordinatore di Forza Italia - Questo non è certamente il futuro che avanza. io chiedo qualcosa di molto più profondo, superando Fi e mettendo in discussione tutte le poltrone e la classe dirigente, facendo votare militanti ed elettori nei gazebo. Una triste federazione con qualche cespuglio equidistante tra Lega, Fdi e Pd non è quello che chiedono i nostri elettori: sarebbe una politica miope che sa tanto di prima fase della seconda Repubblica".