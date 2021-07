FERMI TUTTI: ANCHE IN RUSSIA SI SONO ROTTI LE PALLE DI PUTIN!

donald trump putin

Articolo di “The Guardian” - dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Vladimir Putin ha autorizzato personalmente un'operazione segreta dell'agenzia di spionaggio per sostenere un "mentalmente instabile" Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016 durante una sessione chiusa del consiglio di sicurezza nazionale della Russia, secondo quelli che si ritiene siano documenti del Cremlino trapelati.

vladimir putin 1

L'incontro chiave ha avuto luogo il 22 gennaio 2016, suggeriscono i documenti, con il presidente russo, i suoi capi spia e gli alti ministri tutti presenti.

Hanno concordato che una Casa Bianca con Trump avrebbe aiutato a garantire gli obiettivi strategici di Mosca, tra cui "l'agitazione sociale" negli Stati Uniti e un indebolimento della posizione negoziale del presidente americano.

Alle tre agenzie di spionaggio della Russia è stato ordinato di trovare modi pratici per sostenere Trump, in un decreto che sembra portare la firma di Putin.

A questo punto Trump era il frontrunner nella corsa alla nomination del partito repubblicano. Un rapporto preparato dal dipartimento di esperti di Putin raccomandava a Mosca di usare "tutta la forza possibile" per assicurare una vittoria di Trump.

donald trump 1

Le agenzie di intelligence occidentali sono a conoscenza dei documenti da alcuni mesi e li hanno attentamente esaminati. I documenti, visti dal Guardian, sembrano rappresentare una fuga di notizie seria e molto insolita dall'interno del Cremlino.

Il Guardian ha mostrato i documenti ad esperti indipendenti che dicono che sembrano essere autentici. I dettagli accidentali sono accurati. Il tono e la spinta generale si dice siano coerenti con il pensiero di sicurezza del Cremlino.

Il Cremlino ha risposto in maniera smaccata. Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha detto che l'idea che i leader russi si fossero incontrati e avessero concordato di sostenere Trump nell'incontro all'inizio del 2016 è "una grande pulp fiction" quando contattato dal Guardian giovedì mattina.

mueller russiagate 1

Il rapporto - "No 32-04 \ vd" - è classificato come segreto. Dice che Trump è il "candidato più promettente" dal punto di vista del Cremlino. La parola in russo è perspektivny.

C'è una breve valutazione psicologica di Trump, che è descritto come un "individuo impulsivo, mentalmente instabile e squilibrato che soffre di un complesso di inferiorità".

C'è anche un'apparente conferma che il Cremlino possieda kompromat, o materiale potenzialmente compromettente, sul futuro presidente, raccolto - dice il documento - dalle precedenti "visite non ufficiali di Trump nel territorio della Federazione Russa".

il new yorker su jeff sessions e sergey kislyak

Il documento si riferisce a "certi eventi" accaduti durante i viaggi di Trump a Mosca. I membri del Consiglio di sicurezza sono invitati a trovare i dettagli nell'appendice cinque, al paragrafo cinque, afferma il documento. Non è chiaro cosa contenga l'appendice.

"È assolutamente necessario usare tutta la forza possibile per facilitare la sua [di Trump] elezione alla carica di presidente degli Stati Uniti", dice il documento.

Questo aiuterebbe a realizzare il favorito "scenario politico teorico" della Russia. Una vittoria di Trump "porterà sicuramente alla destabilizzazione del sistema sociopolitico degli Stati Uniti" e vedrà il malcontento nascosto scoppiare allo scoperto, prevede.

Il vertice del Cremlino

Non c'è dubbio che l'incontro del gennaio 2016 abbia avuto luogo - e che sia stato convocato all'interno del Cremlino.

Trump e Putin

Una foto ufficiale dell'occasione mostra Putin a capo del tavolo, seduto sotto una bandiera della Federazione Russa e un'aquila d'oro a due teste. L'allora primo ministro russo, Dmitry Medvedev, ha partecipato, insieme al veterano ministro degli esteri, Sergei Lavrov.

donald trump con sergei kislak nello studio ovale

Erano presenti anche Sergei Shoigu, il ministro della difesa responsabile del GRU, l'agenzia di intelligence militare russa; Mikhail Fradkov, l'allora capo dei servizi segreti esteri russi SVR; e Alexander Bortnikov, il capo dell'agenzia di spionaggio FSB. Nikolai Patrushev, l'ex direttore dell'FSB, ha partecipato anche come segretario del consiglio di sicurezza.

Secondo un comunicato stampa, la discussione ha riguardato l'economia e la Moldavia.

Il documento visto dal Guardian suggerisce che il vero scopo segreto del consiglio di sicurezza era quello di discutere le proposte riservate elaborate dal servizio analitico del presidente in risposta alle sanzioni statunitensi contro Mosca.

sergej lavrov

L'autore sembra essere Vladimir Symonenko, l'alto funzionario responsabile del dipartimento di esperti del Cremlino - che fornisce a Putin materiale analitico e rapporti, alcuni dei quali basati su intelligence straniera.

I documenti indicano che il 14 gennaio 2016 Symonenko ha fatto circolare un riassunto esecutivo di tre pagine delle conclusioni e delle raccomandazioni del suo team.

In un ordine firmato due giorni dopo, Putin ha incaricato l'allora capo della sua direzione di politica estera, Alexander Manzhosin, di convocare un briefing chiuso del consiglio di sicurezza nazionale.

Il suo scopo era quello di studiare ulteriormente il documento, dice l'ordine. A Manzhosin fu dato un termine di cinque giorni per prendere accordi.

vladimir putin e sergey shoigu 2

Ciò che è stato detto all'interno della stanza del secondo piano del palazzo del Senato del Cremlino è sconosciuto. Ma il presidente e i suoi funzionari dell'intelligence sembrano aver firmato un piano multi-agenzia per interferire nella democrazia statunitense, inquadrato in termini di autodifesa giustificata.

Sono citate varie misure che il Cremlino avrebbe potuto adottare in risposta a ciò che considera come atti ostili da parte di Washington. Il documento espone diverse debolezze americane. Questi includono un "profondo divario politico tra sinistra e destra", lo spazio "media-informazione" degli Stati Uniti, e un umore anti-establishment sotto il presidente Barack Obama.

il new yorker su jeff sessions e sergey kislyak con titolo sospettoso

Il documento non nomina Hillary Clinton, la rivale di Trump nel 2016. Suggerisce di impiegare le risorse dei media per minare le principali figure politiche statunitensi.

Ci sono paragrafi su come la Russia potrebbe inserire "virus mediatici" nella vita pubblica americana, che potrebbero diventare autosufficienti e auto-replicanti. Questi altererebbero la coscienza di massa, specialmente in certi gruppi, si dice.

Dopo l'incontro, secondo un documento separato trapelato, Putin ha emesso un decreto che istituisce una nuova e segreta commissione interdipartimentale. Il suo compito urgente era quello di realizzare gli obiettivi indicati nella "parte speciale" del documento n. 32-04 \ vd.

Vladimir Putin

Tra i membri del nuovo organismo di lavoro sono stati dichiarati Shoigu, Fradkov e Bortnikov. Shoigu è stato nominato presidente della commissione. Il decreto - ukaz in russo - diceva che il gruppo avrebbe dovuto prendere al più presto misure pratiche contro gli Stati Uniti. Queste erano giustificate da motivi di sicurezza nazionale e in conformità con una legge federale del 2010, 390-FZ, che permette al consiglio di formulare la politica statale in materia di sicurezza.

vladimir putin donald trump

Secondo il documento, ad ogni agenzia di spionaggio è stato dato un ruolo. Il ministro della difesa è stato incaricato di coordinare il lavoro delle sottodivisioni e dei servizi. Shoigu era anche responsabile della raccolta e della sistematizzazione delle informazioni necessarie e della "preparazione di misure per agire sull'ambiente informativo dell'oggetto" - un comando, sembra, per hackerare sensibili cyber-obiettivi americani identificati dall'SVR.

All'SVR è stato detto di raccogliere ulteriori informazioni per sostenere le attività della commissione. All'FSB fu assegnato il controspionaggio. Putin ha approvato il documento , datato 22 gennaio 2016, che la sua cancelleria ha timbrato.

Le misure sono entrate in vigore immediatamente alla firma di Putin, dice il decreto. Ai capi delle spie è stata data poco più di una settimana per tornare con idee concrete, da presentare entro il 1° febbraio.

Scritto in un linguaggio burocratico, i documenti sembrano offrire uno sguardo senza precedenti nel mondo solitamente nascosto del processo decisionale del governo russo.

vladimir putin

Putin ha ripetutamente negato le accuse di interferire nella democrazia occidentale. I documenti sembrano contraddire questa affermazione. Suggeriscono che il presidente, i suoi ufficiali di spionaggio e gli alti ministri erano tutti intimamente coinvolti in una delle più importanti e audaci operazioni di spionaggio del 21° secolo: un complotto per aiutare a mettere il "mentalmente instabile" Trump alla Casa Bianca.

I documenti sembrano stabilire una tabella di marcia per ciò che è effettivamente accaduto nel 2016.

Poche settimane dopo la riunione del consiglio di sicurezza, gli hacker del GRU hanno fatto irruzione nei server del Comitato Nazionale Democratico (DNC) e successivamente hanno rilasciato migliaia di email private nel tentativo di danneggiare la campagna elettorale della Clinton.

vladimir putin 3

Il rapporto visto dal Guardian presenta dettagli che ricordano il lavoro dell'intelligence russa, dicono fonti diplomatiche. L'identikit della personalità di Trump è caratteristico dell'analisi dell'agenzia di spionaggio del Cremlino, che pone grande enfasi sulla costruzione di un profilo degli individui utilizzando sia la psicologia reale che quella basata sul pregiudizio.

Mosca guadagnerebbe di più da una vittoria repubblicana, afferma il documento. Questo potrebbe portare ad una "esplosione sociale" che a sua volta indebolirebbe il presidente degli Stati Uniti, dice. C'erano benefici internazionali da una vittoria di Trump, sottolinea. Putin sarebbe in grado, in modo clandestino, di dominare qualsiasi trattativa bilaterale USA-Russia, di decostruire la posizione negoziale della Casa Bianca e di perseguire audaci iniziative di politica estera per conto della Russia, dice.

donald trump

Altre parti del rapporto di più pagine trattano temi non-Trump. Dice che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 hanno contribuito alle tensioni interne. Il Cremlino dovrebbe cercare modi alternativi per attirare liquidità nell'economia russa, conclude.

Il documento raccomanda il riorientamento del commercio e delle esportazioni di idrocarburi verso la Cina. L'obiettivo di Mosca dovrebbe essere quello di influenzare gli Stati Uniti e i suoi paesi satelliti, dice, in modo che abbandonino del tutto le sanzioni o le ammorbidiscano.

Documenti "vincolanti”

putin trump missili nucleari

Andrei Soldatov, un esperto di agenzie di spionaggio della Russia e autore di The Red Web, ha detto che il materiale trapelato "riflette la realtà". "È coerente con le procedure dei servizi di sicurezza e del consiglio di sicurezza", ha detto. "Le decisioni vengono sempre prese così, con consiglieri che forniscono informazioni al presidente e una catena di comando".

trump putin

Ha aggiunto: "Il Cremlino gestisce in modo minuzioso la maggior parte di queste operazioni. Putin ha chiarito alle sue spie almeno dal 2015 che nulla può essere fatto indipendentemente da lui. Non c'è spazio per azioni indipendenti". Putin ha deciso di rilasciare le email DNC rubate dopo una riunione del consiglio di sicurezza nell'aprile 2016, ha detto Soldatov, citando le proprie fonti.

Trump e Putin

Sir Andrew Wood, ex ambasciatore del Regno Unito a Mosca e socio del thinktank Chatham House, ha descritto i documenti come "incantatori". "Riflettono il tipo di discussione e di raccomandazioni che ci si aspetterebbe. C'è un completo fraintendimento degli Stati Uniti e della Cina. Sono scritti per una persona [Putin] che non può credere di aver sbagliato qualcosa".

Wood ha aggiunto: "Non c'è alcun senso che la Russia possa aver fatto un errore invadendo l'Ucraina. Il rapporto è pienamente in linea con il tipo di cose che mi aspetterei nel 2016, e ancora di più ora. C'è una buona dose di paranoia. Credono che gli Stati Uniti siano responsabili di tutto. Questa visione è profondamente scolpita nell'anima dei leader russi".