15 lug 2024 08:00

FERMI TUTTI: BIDEN INVOCA UN “PASSO INDIETRO”. NON IL SUO, NONOSTANTE LE RICHIESTE E GLI APPELLI DEL PARTITO DEMOCRATICO, MA “DI TUTTI NOI”. IL PRESIDENTE, IN VERSIONE PACIFICATORE, HA TELEFONATO A TRUMP E HA ORDINATO UN’INDAGINE SULL’OPERATO DEL SECRET SERVICE IN PENNSYLVANIA: “LA VIOLENZA NON PUÒ ESSERE NORMALIZZATA E LA POLITICA NON PUÒ ESSERE UN CAMPO DI BATTAGLIA. NON SIAMO NEMICI. SIAMO TUTTI AMERICANI” – SARÀ, MA I DEMOCRATICI SONO NEI GUAI: COME POTRANNO CONTINUARE A FARE CAMPAGNA ELETTORALE CONTRO TRUMP AL GRIDO DI “È UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA” DOPO L’ATTENTATO IN CUI RISCHIAVA DI RIMETTERCI LE PENNE? – VIDEO