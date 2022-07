18 lug 2022 18:43

FERMI TUTTI! DA QUALCHE MESE, CONTE CHIEDEVA A DRAGHI DI POTER PRENDERE IL POSTO DI LUIGI DI MAIO COME MINISTRO DEGLI ESTERI - SAREBBE STATO PROPRIO QUESTO IL MOTIVO CHE AVREBBE SPINTO DI MAIO AD ACCELERARE IL PROGETTO DI SCISSIONE, GIOCANDO D'ANTICIPO PER SGONFIARE LE AMBIZIONI DEL LEADER DELL'M5S - L'INCONTRO DEL 14 LUGLIO TRA MATTARELLA E L'EX AD DI INVITALIA DOMENICO ARCURI, PREOCCUPATO PER L'INCHIESTA DELLA PROCURA DI ROMA SULL'ACQUISTO DI MASCHERINE CINESI, PER DECINE DI MILIONI, NELLA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA...