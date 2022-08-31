rosa russo iervolino 5 rosa russo iervolino 10 rosa russo iervolino 9 Rosa Russo Iervolino e Lello Esposito Rosa Russo Iervolino e Lello Esposito rosa russo iervolino 4
FERMI TUTTI! ROSA RUSSO IERVOLINO E' VIVA E STA BENISSIMO - STAMATTINA GIORNALI E SITI AVEVANO RIPORTATO LA NOTIZIA (RIPRESA ANCHE DA DAGOSPIA) DELLA SCOMPARSA DELL'EX MINISTRO E SINDACO DI NAPOLI, CHE TRA POCHI GIORNI COMPIRA' 86 ANNI. MA I FAMILIARI HANNO SMENTITO (A LORO E ALLA IERVOLINO VANNO LE NOSTRE SCUSE...) - LEI: "HO SOLO UN PO' DI MAL DI SCHIENA. STAMATTINA HO RICEVUTO UN SACCO DI TELEFONATE, HO PENSATO CHE FOSSE SUCCESSO QUALCOSA A QUALCUNO E INVECE..."-
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BOTTURA FA FREDDURA – “'STA COSA CHE CHI HA PILOTATO LA NAVE SUGLI SCOGLI CHIEDA A DRAGHI DI TORNARE A BORDO È UNA BOIATA TITANICA” - “DOPO GLI AEREI PRIVATI, SINISTRA ITALIANA VUOLE COLPIRE ANCHE I DIRIGENTI CALCISTICI: ‘TASSARE I TRENINI DI NEDVED’” – IERI RENATO SCHIFANI, CANDIDATO DELLA DESTRA IN SICILIA, HA SOSTENUTO PUBBLICAMENTE CHE FORZA ITALIA HA COMBATTUTO LA MAFIA. DEVE ESSERE FAVOREVOLE ALL'OMEOPATIA…
GORBACIOV RIPUDIATO – L’ULTIMO LEADER SOVIETICO NON AVRÀ L’ONORE DEI FUNERALI DI STATO. PUTIN HA INVIATO UN MESSAGGIO ALGIDO DI CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA: “UN POLITICO E UNO STATISTA CHE HA AVUTO UN’INFLUENZA IMPORTANTE SULLA STORIA DEL MONDO” – LA GUERRA IN UCRAINA È STATA VISSUTA COME UN INCUBO: PER GORBACIOV, COME PER PUTIN, LA FINE DELL’URSS ERA STATA UNA TRAGEDIA, MA LUI, A DIFFERENZA DI “MAD VLAD”, AVEVA SCELTO LA PACE… - BORIS JOHNSON: “PUTIN VUOLE DIFSFARE CIÒ CHE FECE”
VORREI AVERE IL TETTO – LA PROPOSTA PER INTRODURRE IL “PRICE CAP” SUL GAS SARA’ PRESENTATA DALLA COMMISSIONE UE DOPO IL CONSIGLIO ENERGIA STRAORDINARIO DEL 9 SETTEMBRE. LA VON DER LEYEN PRENDE TEMPO PER CAPIRE QUALI SARANNO GLI ORIENTAMENTI DEGLI STATI SUI VARI MODELLI DI TETTO AL PREZZO – E’ BASTATO SOLO L’ANNUNCIO DELLA RIFORMA DEL MERCATO ELETTRICO A FRENARE IL PREZZO DEL GAS CHE IERI HA CHIUSO A “SOLO” 254 EURO IN CALO DEL 6,8% NONOSTANTE L'INTERRUZIONE DEL NORD STREAM DA PARTE DI GAZPROM DA OGGI FINO AL 3 SETTEMBRE “PER RIPARAZIONI” - VIDEO