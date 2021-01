FERMI TUTTI, C’È UN SOVRANISTA ALLA CASA BIANCA E NON È TRUMP - JOE BIDEN OGGI FIRMERÀ UN DECRETO CHE IMPORRÀ ALLE AGENZIE FEDERALI DI ACQUISTARE IN PRIMO LUOGO PRODOTTI “MADE IN USA”. L’OBIETTIVO È RILANCIARE L’ECONOMIA NAZIONALE E SALVARE POSTI DI LAVORO. CHE È PRATICAMENTE LA STESSA COSA CHE VOLEVA FARE THE DONALD CON LA SUA POLITICA “AMERICA FIRST” - CON TANTI SALUTI A CHI AL DI QUA DELL’ATLANTICO SPERAVA CHE LE TENSIONI COMMERCIALI FOSSERO FINITE IL 20 GENNAIO…

1 – CASA BIANCA,BIDEN FIRMERÀ DECRETO PER FAVORIRE MADE IN USA

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 25 GEN - Il presidente americano firmerà oggi un decreto che chiederà alle agenzie federali di acquistare in primo luogo prodotti 'Made in Usa' con l'obiettivo di rilanciare l'economia nazionale e salvare posti di lavoro. Un tema caro al suo predecessore Donald Trump. Lo ha annunciato il consigliere economico della Casa Bianca parlando con i giornalisti. Il decreto, ha spiegato, "ha l'obiettivo di accrescere gli investimenti nell'industria manifatturiera" americana.

2 – BIDEN FIRMA L'ORDINE PER ACQUISTI MADE IN USA PER GLI APPALTI PUBBLICI

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il presidente Biden firmerà un ordine esecutivo lunedì che imporrà regole più severe sulle pratiche di approvvigionamento del governo per aumentare gli acquisti di prodotti realizzati negli Stati Uniti, un passo verso la realizzazione della sua campagna Buy American per rafforzare la produzione nazionale – scrive WSJ

Le nuove politiche includeranno un inasprimento delle regole sugli acquisti governativi per rendere più difficile per le agenzie federali l'acquisto di prodotti importati, la revisione della definizione di prodotti made in USA e l'aumento dei requisiti di contenuto locale. L'ordine esecutivo assicura inoltre che le piccole e medie imprese avranno un migliore accesso alle informazioni necessarie per partecipare alle gare d'appalto per gli appalti pubblici.

Anche se i loro stili sono diversi, l'iniziativa Buy American di Biden ha delle analogie con la politica di preferenza interna di Trump, che faceva parte della sua politica America First che prevedeva guerre tariffarie con la Cina e altri partner commerciali.

La politica Buy American di Mr. Biden è seguita con attenzione dagli alleati, che sperano in relazioni commerciali più amichevoli rispetto all'amministrazione Trump. Biden ha ripetutamente affermato che avrebbe lavorato a più stretto contatto con gli alleati e con le regole commerciali multilaterali.

Il Ministro degli Esteri canadese, Marc Garneau, ha detto domenica al Primo Ministro Justin Trudeau che il Primo Ministro ha riferito a Biden, durante una telefonata tra i leader nordamericani, le preoccupazioni del Paese in merito al programma Buy American.

Garneau ha detto che sperava che si potesse trovare una soluzione. "Penso che ci saranno consultazioni ogni volta che verrà fuori qualcosa che potrebbe mettere a repentaglio le catene di fornitura molto forti e integrate che esistono tra i nostri due paesi", ha detto.

Un alto funzionario dell'amministrazione Biden ha detto che un obiettivo della politica Buy American è quello di rafforzare la catena di fornitura statunitense dopo che la pandemia di Covid-19 ha rivelato la debolezza del sistema di distribuzione delle forniture mediche critiche e delle attrezzature di sicurezza.

"Rimaniamo molto impegnati a lavorare con partner e alleati per modernizzare le regole del commercio internazionale per essere sicuri di poter usare i nostri dollari dei contribuenti per stimolare gli investimenti nei nostri paesi e rafforzare le catene di fornitura", ha detto il funzionario. Evitare di dipendere da altri Paesi che non condividono gli stessi interessi è anche un obiettivo, ha detto il funzionario.

L'ordine esecutivo mira a ridurre le deroghe alle norme sugli appalti pubblici che consentono l'acquisto di prodotti esteri. Tra i passi da compiere vi sarà la creazione di un sito web per monitorare le attività di approvvigionamento di tutte le agenzie e la nomina di un alto funzionario dell'Ufficio di gestione e di bilancio per monitorare l'attuazione dell'ordine.

Cambierà anche il modo in cui vengono calcolate le percentuali di contenuto domestico dei prodotti per le regole Buy American, innalzando al contempo le soglie di contenuto per i prodotti da considerare made in America.

Alcuni membri del Congresso chiedono a Biden di utilizzare la politica Buy American per aiutare le industrie nei loro stati. Il Sen. Sherrod Brown (D., Ohio) e il Rep. Kathy Manning (D., N.C.) hanno chiesto all'amministrazione di dare priorità all'acquisto di dispositivi di protezione personale di fabbricazione americana.

"Le capacità di produzione nazionale per prodotti essenziali come camici isolanti, maschere N95, tamponi di prova e altri prodotti critici sono cresciuti in modo esponenziale dall'inizio della crisi", hanno scritto i legislatori a Biden. "Tuttavia, purtroppo, abbiamo troppi produttori nei nostri stati e in tutta la nazione che hanno capacità ma non ordini da fornire".

Anche Trump ha iniziato il suo mandato con un impegno Buy American. La proposta più significativa di cambiare la politica di approvvigionamento è stata rilasciata il giorno prima della sua partenza dalla Casa Bianca, con una regola del 19 gennaio per rafforzare il Buy American Act del 1933.

La regolamentazione di Trump, tra le altre cose, prevede l'aumento della percentuale di contenuto domestico richiesto per un prodotto da considerare americano dal 50% al 95% per i prodotti siderurgici, e al 55% per gli altri prodotti.

L'ordine esecutivo di Biden prevede un aumento sia della soglia per i contenuti locali che delle preferenze di prezzo per i prodotti nazionali - la differenza di prezzo oltre la quale il governo può acquistare un prodotto da un fornitore non statunitense se il prezzo dei prodotti nazionali concorrenti è ritenuto eccessivamente elevato - ma non stabilisce livelli specifici.

