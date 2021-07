7 lug 2021 17:27

FERMI TUTTI! È STATA ARCHIVIATA L’INDAGINE NATA DALLA DENUNCIA DEL GIUDICE ANTONIO ESPOSITO, CHE PRESIEDEVA LA SEZIONE DELLA CASSAZIONE CHE NEL 2013 CONDANNÒ SILVIO BERLUSCONI PER FRODE FISCALE - IL GIUDICE, ORA IN PENSIONE, SOSTENEVA CHE L’ACQUISIZIONE DEI TRE DIPENDENTI DELL’HOTEL VILLA SVIZZERA DI ISCHIA DELLE SUE FRASI CONTRO IL CAV. FOSSE ILLEGITTIMA. VALUTAZIONI NON CONDIVISE DAL GIP…