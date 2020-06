UNA FESTA SARÀ PER VOI - I PARENTI DELLE VITTIME DEL PONTE MORANDI CONTRO IL CONCERTO PER L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO VIADOTTO: ''FESTA SARÀ QUANDO AVREMO DAVANTI AGLI OCCHI DI TUTTI GLI ITALIANI I COLPEVOLI DI QUESTO MASSACRO. ABBIAMO CHIESTO AL SINDACO UFFICIALMENTE DI NON NOMINARE NELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE I NOSTRI CARI'' - MA BUCCI NON CEDE, VUOLE IL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO FATTO: ''TROVEREMO UNA SOLUZIONE PER TUTTI''

STRAPPO PARENTI VITTIME MORANDI SULL'INAUGURAZIONE

Strappo dei familiari delle vittime del Morandi sull'inaugurazione del nuovo ponte di Genova: al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci hanno chiarito non volere che in quell'occasione si facciano i nomi dei 43 morti del crollo. "Festa sarà quando avremo davanti agli occhi di tutti gli italiani i colpevoli di questo massacro", hanno fatto sapere tramite la presidente del comitato Egle Possetti, che il 14 agosto del 2018 nel Morandi ha perso sorella, cognato, assieme ai loro due figli. "Abbiamo chiesto al sindaco ufficialmente di non nominare nella cerimonia di inaugurazione i nostri cari, il loro ricordo troverà spazio il 14 agosto ed in questa circostanza potranno avere il giusto rispetto che meritano. Non possiamo farli diventare un ninnolo alla festa, non lo meritano".

Ancora non è chiaro con quali modalità verrà inaugurato il nuovo viadotto di Genova, di cui è atteso il collaudo nella seconda decade di luglio. Una delle ditte costruttrici, Webuild (Salini Impregilo), ha annunciato un concerto in omaggio alla città per il 27 luglio, all'insegna di Beethoven. Prima dell'inaugurazione è preannunciato poi un concerto, sempre di musica classica, in piazza a Genova con gli orchestrali del Carlo Felice. Nell'incontro ieri tra i familiari delle vittime e Bucci sarebbe però riemerso il tema di un concerto decisamente più 'pop' organizzato per l'inaugurazione dalla Rai, si tratterebbe dunque di un terzo concerto, che dovrebbe andare in prima serata agli inizi di agosto, con la partecipazione di diverse personalità dello spettacolo, oltre alla volontà del commissario di avere le frecce tricolori, sempre per l'inaugurazione, che al taglio del nastro vedrebbe l'arma dei carabinieri suonare l'inno d'Italia, con anche la possibilità per i cittadini di Genova di passeggiare sul ponte.

"Pensiamo sia molto forte e d'impatto il suono delle sirene del porto, pensiamo sia doveroso l'inno nazionale, non riusciamo a capire la camminata sul nuovo ponte, ma sembra che molti cittadini la vogliano fare. Troviamo assurdo un concerto stile 'Sanremo', ma per festeggiare cosa?" chiede Possetti. Il sindaco-commissario, dopo aver raccolto le perplessità dei familiari delle vittime, pur rinviando a una iniziativa che dipenda dalla Rai, ha comunque fatto sapere loro che medierà e probabilmente un nuovo confronto con i familiari delle vittime si terrà la prossima settimana.

"Per noi, come per molti cittadini genovesi l'inaugurazione dovrebbe avere un profilo basso, un profilo rispettoso, soprattutto per le motivazioni che hanno portato alla nuova costruzione", ha ricordato Possetti. "Dall'incontro con il sindaco, avvenuto ieri , sono emerse delle grandi differenze sull'interpretazione di questo momento, e noi francamente non possiamo essere giudici di quale sia la verità, con il cuore però noi non possiamo aderire a questa 'festa' anche se potrebbe avere a margine dei festeggiamenti, un ricordo dei nostri cari".

PONTE GENOVA:BUCCI,SU CONCERTO TROVEREMO SOLUZIONE PER TUTTI

(ANSA) - "I familiari hanno ragione a dire quello che pensano, così come ogni altra parte ha ragione ad avere un proprio pensiero su come dovrebbe essere l'inaugurazione del nuovo ponte, ma io sono fiducioso che si arriverà a una soluzione che andrà bene a tutti". Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci commenta le parole della presidente del Comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi sull'evento per il completamento dell'infrastruttura.

Oggi il comitato ha interloquito con WeBuild (Salini Impregilo) e presto sarà sentito anche dai vertici Rai, ovvero dai soggetti che stanno organizzando la serata. Bucci è convinto che sia ancora possibile trovare "dei modi per ricordare le vittime e per celebrare la fine dei lavori senza urtare la sensibilità di nessuno, ci stiamo lavorando". I familiari hanno dichiarato che se si tratterà di un concerto, di una serata con tanto di presentatori e spettacoli dal vivo, loro non parteciperanno e hanno chiesto che, a quelle condizioni, non siano neppure nominati i loro parenti morti.

