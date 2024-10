FIATO AI TRUMPONI! – DONALD TRUMP MOLLA DEL TUTTO I FRENI NEGLI ULTIMI GIORNI DI CAMPAGNA ELETTORALE: "CHIEDEREMO LA PENA DI MORTE PER OGNI MIGRANTE CHE ENTRA NEL NOSTRO PAESE E UCCIDE UN CITTADINO AMERICANO” – “KAMALA HARRIS STA FACENDO UNA CAMPAGNA DI ODIO” – L'ATTACCO A MICHELLE OBAMA: “E' STATA MOLTO ODIOSA CON ME” – ANCHE MELANIA SCENDE IN CAMPO: “MIO MARITO NON E' HITLER. PARAGONI ORRIBILI”

== Usa 2024: Trump, pena morte a migranti che uccidono americani =

(AGI) - New York, 29 ott. - "Chiederemo la pena di morte per ogni migrante che entra nel nostro Paese e uccide un cittadino americano o un poliziotto o rappresentante della legge". Lo ha detto Donald Trump nel suo messaggio da Mar-a-Lago, in Florida.

Trump, sequestro asset gang e fondo per vittime crimini migranti

(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - "Sequestreremo gli asset delle gang criminali e dei cartelli della droga e istituiremo un fondo per il risarcimento delle vittime dei migranti criminali": lo ha annunciato Donald Trump in un incontro con la stampa a Mar-a-Lago.

Trump attacca Michelle Obama, e' stata molto odiosa con me

(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - "Michelle Obama e' stata molto odiosa due giorni fa": lo ha detto Donald Trump in un incontro con la stampa a Mar-a-Lago, attaccando l'ex first lady per le critiche che gli ha rivolto in un comizio a favore di Kamala Harris.

++ Trump, 'Harris sta facendo una campagna di odio' ++

(ANSA) - "Kamala Harris sta facendo una campagna di odio": lo ha detto Donald Trump in un incontro con la stampa a Mar-a-Lago, accusando "i corrotti Joe Biden e Kamala Harris" di aver "distrutto tutto". "Io corro con un piano per salvare il nostro Paese, non abbiamo scelta". (ANSA).

Melania Trump, 'mio marito non e' Hitler. Paragoni orribili'

(ANSA) - La moglie di Donald Trump, Melania, ha respinto come "orribili" i paragoni tra suo marito e Adolf Hitler. "Non è Hitler e tutti i suoi sostenitori lo sostengono perché vogliono vedere il successo del loro paese", ha detto l'ex first lady in un'intervista su Fox News. "Le persone vedono cosa sta succedendo nel loro Paese e sanno che tipo di leader vogliono. Vogliono la prosperità, vogliono il ritorno del sogno americano", ha aggiunto. Melania ha inoltre confermato che il marito "non è rimasto affatto sorpreso" dalla posizione da lei espressa nella sua autobiografia a favore del diritto all'aborto

