FIATO AI TRUMPONI: OGGI È IL GIORNO DEL GRANDE RITORNO DI DONALD TRUMP SULLA SCENA – L’EX PRESIDENTE PARLERÀ ALLA CPAC, LA CONFERENZA DEI CONSERVATORI E TROVERÀ AD APPLAUDIRLO UNA BASE CHE CONTINUA A RIMANERGLI RIMANE FEDELISSIMA. AL PUNTO CHE PER L’EVENTO È STATA COSTRUITA UNA SUA STATUA DORATA – TRUMP PUNTA A RICANDIDARSI NEL 2024 E I MODERATI DEL PARTITO REPUBBLICANO NON POSSONO FARCI NIENTE (CON LUI POTREBBERO VINCERE, SENZA DI LUI PERDERANNO SICURAMENTE…)

1 – IL GRAN RITORNO DI TRUMP, 'IL LEADER SONO ANCORA IO'

Da www.ansa.it

donal trump cpac 2020

Lo show può cominciare. E' quello del gran ritorno sulla scena politica di Donald Trump, che salendo sul palco dell'Hyatt Regency di Orlando per chiudere i lavori della Conferenza dei conservatori americani (Cpac) è pronto a lanciare un messaggio inequivocabile: il leader sono ancora io.

Tutti sono avvertiti, dai repubblicani che vorrebbero sbarazzarsi di lui ai democratici che continua a pensare gli abbiano rubato le elezioni, con Joe Biden visto più che mai come un usurpatore alla Casa Bianca. Così The Donald, che non appare in pubblico dal 20 gennaio scorso, quando lasciò 1600 Pennsylvania Avenue poche ore prima del giuramento di Biden, è pronto a riprendersi il partito.

statua dorata di donald trump alla cpac di orlando 3

E a lanciare la New America First Agenda, dettando i temi su cui costruire la piattaforma che consenta ai repubblicani sia di riguadagnare terreno in Congresso con le elezioni di metà mandato del 2022, sia di riconquistare la presidenza nel 2024. Quando a correre potrebbe esserci ancora una volta lui.

Immigrazione, sicurezza pubblica e commercio sono le priorità indicate nell'intervento di Trump che, come per ogni star che si rispetti, parlerà alla fine dei lavori del Cpac, poco prima del tradizionale 'presidential straw poll' in cui i partecipanti sono chiamati a indicare chi è il candidato presidenziale preferito.

supporter di donald trump

E c'è chi già prevede una maggioranza bulgara, una votazione che lascerà poco spazio alle ambizioni di altri possibili concorrenti. Alcuni di questi ultimi hanno dato forfait, assenti eccellenti come l'ex vicepresidente Mike Pence, il senatore Mitt Romney o l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley. Ci sono invece i fedelissimi, tra cui l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, mentre a Donald Junior è stato affidato il compito di scaldare i motori in vista dell'arrivo del padre.

2 – IL GRAN RITORNO DI DONALD AL SUMMIT CONSERVATORE (CON LA SUA STATUA D'ORO)

Anna Guaita per “il Messaggero”

statua dorata di donald trump alla cpac di orlando 2

C'era una volta una Conservative Political Action Conference in cui il partito repubblicano discuteva ogni anno di temi tradizionalmente cari ai conservatori, dall'aborto ai problemi del debito pubblico, dalla riduzione delle tasse al supporto alla Nato. Poi venne un certo Donald Trump, con le sue teorie che il presidente Barack Obama non era nato negli Usa e pian piano le sue favole destabilizzanti conquistarono la platea.

Donald Trump al CPAC 2020 abbraccia la bandiera Usa

IL RILANCIO

Oggi i conservatori del Cpac sono riuniti in Florida per discutere di altre favole, dalle elezioni «rubate» da Joe Biden, alla minaccia terrorista della sinistra «vera responsabile» dell'insurrezione al Campidoglio il 6 gennaio, alla libertà «strappata» per imposizioni dittatoriali dei governatori contro una pandemia che «non esiste».

DONALD TRUMP

Quella platea, esaltata da due giorni di oratori che inanellano le più colorite teorie complottiste, darà stasera il benvenuto all'ex presidente, l'affabulatore in capo, che esce da cinque settimane di silenzio e partite a golf nella sua villa di Mar-a-Lago per rilanciare la propria carriera politica.

Ad applaudirlo una base che gli rimane fedelissima, e il cui amore sfiora il culto della personalità, tant' è che alla Conferenza sta facendo bella mostra di sé anche una statua dorata dell'ex presidente in abbigliamento a stelle e strisce.

chuck schumer scappa durante l assalto al congresso

La statua, 100 chili di plexiglass ricoperto di pittura d'oro, è stata oggetto di grandi ironie sulle chat, che l'hanno paragonata al vitello doro della Bibbia, ma i presenti, quasi tutti senza mascherina, hanno comunque fatto a gara a farsi selfie al suo fianco. Il programma prevede che Trump parli del futuro del partito e critichi la tollerante politica immigratoria che l'amministrazione Biden vuole abbracciare.

manifestanti picchiano un poliziotto con una bandiera americana a washington

Ma la storia ci ha insegnato che con Trump le previsioni servono a poco. Chi lo conosce infatti assicura che davanti a una platea entusiasta (dove i posti in prima fila costano 7.500 dollari) possiamo aspettarci che abbandoni i discorsi scritti e cavalchi a briglia sciolta.

statua dorata di donald trump alla cpac di orlando

E dunque si prevede che Trump si vesta del mantello dell'unico vero leader del partito e torni a perorare la teoria che le elezioni sono state vinte da lui ma «rubate dai democratici». I bene informati pensano inoltre che userà il palco per vendicarsi di quelli che considera traditori, cioè i repubblicani che hanno obbedito alla Costituzione e hanno ratificato l'elezione di Biden.

doug jensen

CONTI CON LA GIUSTIZIA

Significativamente alla kermesse conservatrice non sono stati invitati gli esponenti dell'area del partito che vorrebbe sganciarsi dall'ancora trumpiana. Non si tratta solo di moderati come il senatore Mitt Romney, ma anche di conservatori come la deputata Liz Cheney e l'ex vicepresidente Mike Pence che vorrebbero tornare a politiche e comportamenti più tradizionali anche nel tentativo di recuperare il voto dei moderati e degli indipendenti che a novembre hanno preferito il partito democratico.

Al momento Trump ha perso circa il 20% dell'approvazione al livello nazionale fra i repubblicani, passando dall'eccezionale 95% dei momenti d'oro a poco più del 70%, che è comunque un zoccolo molto solido e fa capire che se davvero stasera annuncerà che si ricandida nel 2024 non ci sono dubbi che la nomination sarà sua.

i supporter di trump invadono il congresso 9

C'è tuttavia un se e riguarda i possibili conti con la giustizia che Trump potrebbe trovarsi a dover risolvere. Otto anni di dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore newyorchese sono stati consegnati al procuratore distrettuale di Manhattan e c'è chi è pronto a scommettere che da ciò scaturiranno incriminazioni per frode fiscale e bancaria, che rappresenterebbero tangibili e insormontabili ostacoli sulla strada per una sua rielezione nel 2024. Anna Guaita

doug jensen 2 statua dorata di donald trump alla cpac di orlando 1 gas lacrimogeni contro i manifestanti a washington SUPPORTER DI TRUMP FANNO IRRUZIONE DENTRO IL CONGRESSO 2 SUPPORTER DI TRUMP FANNO IRRUZIONE DENTRO IL CONGRESSO 2 scontri a washington tra polizia e supporter di trump 2 scontri a washington tra polizia e supporter di trump scontri a washington tra polizia e supporter di trump 9 eugene goodman distrae la folla robert maxwell e donald trump