IL FICO NON E’ SECCO (E CASCA IN PIEDI) - ARRIVA LA PRIMA DEROGA NEL M5S AL LIMITE DEL DOPPIO MANDATO: ROBERTO FICO GUIDERÀ LA LISTA DEI CINQUE STELLE NEL COLLEGIO PLURINOMINALE CAMPANIA 1 CHE COMPRENDE OLTRE ALLA CITTÀ DI NAPOLI ANCHE IL COMUNE DI GIUGLIANO. DECISIONE ORMAI PRESA DAI VERTICI DEL MOVIMENTO, AL NETTO DELLA CONTRARIERÀ DI BEPPE GRILLO…

Pasquale Napolitano per https://www.polisnews.it/

Arriva la prima deroga nel M5S al limite del doppio mandato: Roberto Fico guiderà la lista dei Cinque stelle nel collegio plurinominale Campania 1 che comprende oltre alla città di Napoli anche il comune di Giugliano.

Decisione ormai presa dai vertici del Movimento, al netto della contrarierà di Beppe Grillo: “Siamo in un momento caotico e potremmo essere morti tra 15 giorni ma i nostri due mandati sono luce in questa tenebra incredibile, sono l’interpretazione della politica come un antibiotico quasi un servizio civile.

La regola pentastellata dei due mandati dovrebbe diventare Legge di Stato, l’Italia lo merita come una Legge contro i cambi di casacca, si merita una legge elettorale con sbarramento, una per la sfiducia costruttiva. Non siamo riusciti a farle, mi sento colpevole anch’io, però abbiamo di fronte qualcosa di straordinario: sono tutti contro di noi e quando è così vuol dire cha abbiamo ragione” ha attaccato oggi il comico. Parole al vento: il presidente della Camera correrà, grazie all’intesa con Giuseppe Conte, per il terzo mandato.