22 set 2020 13:25

FIENO IN CASCINA – SUSANNA CECCARDI PERDE ANCHE NELLA SUA CASCINA, DOVE È STATA SINDACO FINO ALLO SCORSO ANNO. IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA EUGENIO GIANI NELLA CITTÀ IN PROVINCIA DI PISA HA SUPERATO IL 49% DEI CONSENSI, MENTRE LA FEDELISSIMA DI SALVINI NON È ARRIVATA AL 40 - E IL CANDIDATO CHE HA SPONSORIZZATO COME SUO SUCCESSORE, LEONARDO COSENTINI, A METÀ SPOGLIO INSEGUE QUELLO DELLA SINISTRA (E ANDRÀ AL BALLOTTAGGIO)