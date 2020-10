FIENO IN CASCINA - SUSANNA CECCARDI HA PERSO UFFICIALMENTE ANCHE NELLA SUA CASCINA, DOVE È STATA SINDACA FINO ALLO SCORSO ANNO: IL COMUNE TOSCANO È TORNATO IN MANO AL CENTROSINISTRA – MICHELANGELO BETTI, SOSTENUTO AL BALLOTTAGGIO ANCHE DAL M5S, HA PRESO IL 59% - AD AREZZO CONFERMATO INVECE IL SINDACO USCENTE ALESSANDRO GHINELLI DEL CENTRODESTRA

1 – CASCINA TORNA AL CENTROSINISTRA

Da www.lanazione.it

Cascina torna al centrosinistra: Michelangelo Betti è il nuovo sindaco del comune cascinese, battendo al secondo turno nel ballottaggio il candidato di centrodestra fortemente sostenuto dall'ex sindaco Susanna Ceccardi, ovvero Leonardo Cosentini.

Si chiude dunque l'esperienza della Lega in un Comune che era stato un vero laboratorio politico, con l'elezione appunto di Susanna Ceccardi avvenuta nel giugno 2016. Fu un evento epocale, uno dei comuni più rossi della Toscana passato al Carroccio. Adesso avviene il contrario.

Cosentini non sfonda e, dopo aver chiuso in svantaggio al primo turno, nel duello finale non riesce a recuperare. E dunque Michelangelo Betti è il nuovo sindaco: si prende il Comune con circa il 60% in questo ballottaggio.

"Una parte del lavoro è stata fatta - dice Betti sorridendo e riferendosi alla vittoria - Adesso c'è la sfida più grande, quella di amministrare un comune".

2 – GHINELLI NUOVO SINDACO: 54,6% A 45,4% SU 94 SEZIONI. "UN GRANDE SUCCESSO"

Da www.lanazione.it

Ore 16.17 Ghinelli nuovo sindaco: 54,6% a 45,4% su 94 sezioni. Mancano solo tre sezioni alla fine, niente che possa spostare risultati e cifre se non nei dettagli. E' stata scrutinata anche la sezione 37 che stavolta ha completato bene lo spoglio delle schede.Mancano stavolta via Fiorentina, via Emilia e il Bagnoro. Ma davanti al centro elettorale di Ghinelli già corrono grandi calici di spumante

Ore 16.12 Ghinelli consolida il vantaggio: dalla sua ha ormai un 54,5% contro 45,6% a 88 sezioni, quindi a meno di dieci sezioni dalla fine. Ghinelli: "Si riparte da un punto fermo degli ultimi cinque anni: mantenere la continuità in questo momento è un valore. Sono contento di aver vinto le elezioni e di proseguire il mio lavoro. Il mio vantaggio rispetto all'avversario è cresciuto rispetto a cinque anni fa, un grande successo e questo dimostra che era sciocco chi diceva che questi cinque anni siano passati invano"

Ore 16.07 Alessandro Ghinelli si riconferma sindaco di Arezzo.Manca solo il dato definitivo ma quello che emerge è un vantaggio di oltre tremila voti sul suo avversario quando siamo a 83 sezioni su 97. Tra le sezioni ancora mancanti c'è di nuovo la 37 della Tricca, che comunque ha anche un buon numero di elettori che convergono in quella sezione

(…)

