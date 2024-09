UNA FIGURA DI MERDA INTERNAZIONALE – LA COMMEDIA IN SALSA POMPEIANA CHE HA GETTATO NELLA POLVERE SANGIULIANO FINISCE SUI GIORNALI DI MEZZO MONDO – “IL GUARDIAN” PARLA DI “SCANDALO CHE IMBARAZZO IL GOVERNO MELONI”. IL “TIMES” SPARA IL TITOLO “L’AMANTE PUNTA L'ARMA DEI SOCIAL SUL MINISTRO ITALIANO”, CON TANTO DI STORIA DI CORNA E ZOCCOLATE: “DALL'INCESTO E DAL VELENO AI TEMPI DI LUCREZIA BORGIA AI BUNGA-BUNGA DI SILVIO BERLUSCONI, GLI SCANDALI CHE COINVOLGONO I POLITICI E LE LORO AMANTI PREOCCUPANO DA TEMPO L'ÉLITE AL POTERE IN ITALIA…”

Il ministro della cultura italiano si è dimesso venerdì dopo che una controversia relativa al ruolo di consulenza della sua ex amante, diventata motivo di imbarazzo per il governo del primo ministro Giorgia Meloni.

Gennaro Sangiuliano, ex giornalista 62enne, è stato al centro di una tempesta mediatica da quando Maria Rosaria Boccia, autoproclamata imprenditrice della moda, ha dichiarato il mese scorso di essere stata nominata “consigliere del ministro per i grandi eventi”.

Inizialmente il Ministero della Cultura aveva negato tale nomina, ma in seguito Sangiuliano spiegò di aver accettato di assumerla come consulente non retribuita, prima di cambiare idea a causa di un conflitto di interessi.

«Ritengo necessario per le istituzioni e per me stesso presentare le mie dimissioni», ha affermato Sangiuliano nella lettera di venerdì al premier, difendendo il suo operato e negando qualsiasi violazione delle norme ministeriali.

In una toccante intervista televisiva in prima serata mercoledì, Sangiuliano ha ammesso che Boccia era stata la sua amante, si è scusato con la moglie e con Meloni e ha affermato che il primo ministro aveva rifiutato la sua prima offerta di dimissioni.

Il caso ha dominato le prime pagine e ha evocato paragoni con gli scandali di sesso e politica del passato, tra cui le feste “bunga bunga” organizzate dall’ex premier Silvio Berlusconi.

Nelle ultime settimane, Boccia ha riempito il suo account Instagram di foto che la ritraggono mentre accompagna Sangiuliano a vari eventi pubblici, dimostrando di avere accesso agli uffici e ai documenti del ministero.

Angelo Bonelli, leader del partito di opposizione Europa Verde, ha presentato questa settimana una denuncia alla polizia, esortandola a indagare sul ministro per possibile uso improprio di fondi pubblici e divulgazione di informazioni riservate.

Anche la corte dei conti italiana sta esaminando il caso, hanno detto i suoi rappresentanti venerdì. Sangiuliano, che ha ripetutamente affermato che "non è stato speso un solo euro" di denaro pubblico per Boccia, ha reagito dicendo che gli avrebbe dato la possibilità di chiarire la sua posizione.

Presentando i suoi successi nella lettera di dimissioni, tra cui la lotta al presunto clientelismo nell'erogazione dei sussidi al cinema, ha affermato che questo lavoro "non può essere macchiato e soprattutto fermato da questioni di gossip".

Meloni ha reso omaggio a Sangiuliano su X definendolo “persona capace e uomo onesto”. Ha scelto come suo sostituto Alessandro Giuli, direttore del museo di arte contemporanea Maxxi di Roma e anche lui ex giornalista.

Si è trattato del primo cambiamento nel suo governo di coalizione di destra, che attualmente presiede il forum del G7 delle principali democrazie e che negli ultimi due anni si è mostrato solido, con alti indici di popolarità e di fronte a un'opposizione divisa.

Sangiuliano era politicamente vicino a Meloni, ma non era membro del suo partito. Era un ministro incline alle gaffe, dicendo ad esempio durante una cerimonia di premiazione che avrebbe "provato a leggere" i libri che, come giurato, avrebbe dovuto aver già letto.

2. L’AMANTE PUNTA L'ARMA DEI SOCIAL SUL MINISTRO ITALIANO

Dagotraduzione di James Imam per “Times” del 6 settembre 2024

Dall'incesto e dal veleno ai tempi di Lucrezia Borgia ai bunga-bunga di Silvio Berlusconi, gli scandali che coinvolgono politici e le loro amanti preoccupano da tempo l'élite al potere in Italia. Eppure, finora, nessuno di questi riguardava registrazioni segrete su un paio di “occhiali spia Ray-Ban”. Giorgia Meloni è stata costretta a mettere in guardia il suo gabinetto dai "passi falsi" dopo che l'affascinante ex amante del ministro della cultura ha registrato di nascosto incontri ufficiali con i suoi occhiali high-tech e ha iniziato a pubblicare i filmati sui social media, suscitando timori di una violazione della sicurezza nazionale.

Gennaro Sangiuliano, il ministro della cultura, sposato, ha incontrato Maria Rosaria Boccia, un'ex commerciante di abbigliamento di Pompei, a un comizio politico un anno fa. Successivamente ha partecipato a riunioni ministeriali, ha ottenuto l'accesso a Palazzo Montecitorio, sede di una delle due camere del parlamento italiano, e ha accompagnato Sangiuliano, 62 anni, a eventi ufficiali in tutto il paese, da Taormina in Sicilia a Riva Ligure in Liguria.

Da quando la coppia si è separata durante l'estate, Boccia, 41 anni, ha messo alla gogna il ministro come forma di vendetta con una serie di post compromettenti sui social media che le sono valsi il soprannome di "la mitraglietta-nep" sulla stampa italiana. Boccia ha accusato il suo ex amante di aver utilizzato in modo improprio fondi pubblici per pagare i suoi viaggi, di aver fornito accesso a informazioni riservate e di averla nominata consigliere nonostante un conflitto di interessi.

Ha supportato le sue affermazioni con registrazioni audio di telefonate con funzionari ministeriali, screenshot di e-mail e biglietti aerei e foto di programmi riservati per eventi ufficiali. Durante la loro relazione ha registrato un numero imprecisato di conversazioni private, utilizzando il suo telefono e un paio di occhiali da sole Ray-Ban, dotati di telecamera e microfono incorporati.

Mentre il ministro afferma di aver pagato personalmente la maggior parte dei suoi viaggi, quando gli organizzatori dell'evento non hanno pagato il conto, ha negato che il ministero avesse approvato un contratto per lei come consigliere, ha ammesso che lei ha partecipato a riunioni ministeriali e ha registrato alcune delle sue telefonate. La storia è scoppiata dopo che Boccia, che ha due lauree in economia, secondo la sua pagina LinkedIn, ha ringraziato Sangiuliano per averla nominata consigliere con un incarico il 26 agosto, solo per vedere il ministero della cultura negare di averle assegnato un ruolo. I critici temono che Boccia possa aver avuto accesso a informazioni riservate e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe accompagnato Sangiuliano a visitare il sito archeologico di Pompei in preparazione dell'arrivo dei ministri della cultura del G7, previsto per la fine di questo mese, il che ha portato a ipotizzare che l'evento verrà spostato in un'altra sede.

In un'intervista strappalacrime alla televisione italiana mercoledì, Sangiuliano ha ammesso che lui e Boccia erano fidanzati e ha pianto mentre si scusava con la moglie, Federica Corsini. "La prima persona a cui devo chiedere scusa, che è una persona eccezionale, è mia moglie", ha detto prima di estendere le scuse a Meloni, che ha affermato di aver respinto la sua lettera di dimissioni. In risposta all'intervista, Boccia ha pubblicato il testo "ora stiamo iniziando a dire bugie" su Instagram pochi secondi dopo che Sangiuliano aveva affermato di essere "non ricattabile".

Daniele Albertazzi, professore di politica all'Università del Surrey, ha affermato che, mentre gli italiani generalmente mostrano "tolleranza" per le relazioni extraconiugali dei loro politici, l'ultimo caso ha danneggiato il governo. Ha affermato che il ministro era al sicuro per ora, poiché Meloni era desiderosa di non cedere all'opposizione e alla pressione dei media. Ma questo potrebbe cambiare se le rivelazioni di Boccia diventassero più pesanti.

