Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Nascosti per ore dietro le mascherine anti-virus pur non obbligatorie, seduti nel nuovo tribunale di Parigi, quello pieno di luce disegnato da Renzo Piano, l'ex premier francese François Fillon e sua moglie Penelope ascoltano cupi la giudice Nathalie Gavarino pronunciare la sentenza di condanna - cinque anni di carcere per lui, tre per lei - assortita di frasi tremende: «Il contributo della signora Fillon si limitava alla presenza a qualche manifestazione locale, al racconto di qualche aneddoto»; l'ex premier «ha mancato al suo dovere di probità» e al suo «dovere di esemplarità»; ha fatto prevalere «il suo interesse a fini di arricchimento personale», ha contribuito a «erodere la fiducia dei cittadini», ha «rovinato la vita della democrazia».

La ramanzina della giudice Gavarino è così dura e le accuse talmente vaste - pure la crisi planetaria della rappresentanza politica sembra colpa di Fillon - che a un certo punto è difficile reprimere un moto di simpatia per l'uomo che fino al 25 gennaio 2017 - giorno di uscita dell'articolo sul Canard enchaîné - era pressoché certo di diventare a maggio il nuovo presidente della Repubblica francese.

Ma al di là dei toni moraleggianti della giudice, il tribunale ha stabilito che François Fillon si è impossessato illegalmente di oltre un milione di euro. Insomma sembra vero quel che era apparso subito anche ai meno inclini al giustizialismo, ovvero che i Fillon l'hanno combinata grossa.

Penelope Fillon, nata Clarke nel Galles 64 anni fa, non è mai stata l'assistente parlamentare dell'ex potente uomo politico francese, come lei stessa spiegava in una candida intervista televisiva del 2007. Però il suo impiego fittizio a spese dei contribuenti ha fruttato ai Fillon centinaia di migliaia di euro.

Poi ci sono i 46 mila euro per i finti lavori parlamentari dei figli Marie e Charles Fillon, e 78 mila euro per il ruolo di Penelope - fasullo anche quello - come consulente editoriale alla «Revue des deux mondes» edita dall'uomo d'affari amico di famiglia Marc Ladreit de Lacharrière.

Un totale di 1 milione 155 mila 701 euro «totalmente ingiustificabili» ma comunque entrati nelle casse di un uomo di Stato sempre in bilico tra proclami sulla virtù borghese dell'oculatezza, e le foto della coppia con i cinque figli davanti al castello di proprietà nella Sarthe, sotto titoli di grande umorismo postumo come «per governare bene bisogna essere equilibrati».

Fino a quel giorno di gennaio 2017, tutto o quasi era andato liscio nella vita non solo politica di Fillon. Una famiglia numerosa e unita, una carriera parlamentare nella destra gollista iniziata presto, a 27 anni (nel 1981 era il più giovane deputato francese), fino all'incarico di premier dal 2007 al 2012, sotto la presidenza Sarkozy.

Dopo avere battuto Alain Juppé e lo stesso Sarkozy nelle primarie della destra, nel gennaio 2017 i sondaggi davano Fillon sicuro vincitore nella corsa all'Eliseo. Lo scoop del Canard enchaîné lo ha frenato, ai comizi la gente gli urlava «ridai indietro i soldi», cosa che da ieri pretende anche il tribunale. Fillon ha presentato immediatamente appello e resta un uomo libero fino al nuovo processo.

Gli avvocati denunciano l'accanimento nei suoi confronti, e l'appello - dall'esito non scontato - si giocherà sulle frasi della ex procuratrice nazionale finanziaria Éliane Houlette, che ha denunciato «pressioni» della gerarchia sul caso Fillon. Il presidente Macron ha chiesto l'intervento del Consiglio superiore della magistratura.

