15 mar 2021 19:28

FINALMENTE BIDEN HA FATTO UNA COSA DI SINISTRA: ALZARE LE TASSE! - ECCO IL CETRIOLONE IN ARRIVO PER GLI AMERICANI: D'ALTRONDE IL MAXI PIANO DI AIUTI DA 1.900 MILIARDI DI DOLLARI IN QUALCHE MODO DEVE PUR ESSERE FINANZIATO, E QUINDI IL PRESIDENTE STA VALUTANDO IL MAGGIORE AUMENTO DELLE IMPOSTE FEDERALI DAL 1993 - IL NUOVO CARICO FISCALE DOVREBBE CONCENTRARSI SU SOCIETÀ E INDIVIDUI CON REDDITI MEDIO-ALTI...