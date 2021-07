FINALMENTE LETTA ESCE DALLA TRINCEA – ENRICHETTO HA CAPITO COSA SIGNIFICA FARE POLITICA E RINCULA SULLA LEGGE ZAN: “SIAMO APERTI AL CONFRONTO” – OGGI INIZIA LA BATTAGLIA SUGLI EMENDAMENTI AL SENATO: LA LEGA NE HA PRESENTATI PIÙ DI 700 –MA OLTRE SALVINI E RENZI, BISOGNA VEDERE CHE FARANNO I PIDDINI IN CASO DI VOTO SEGRETO. QUANTI CATTOLICI DEM VOTERANNO A FAVORE DEL DDL? MEGLIO TROVARE UN COMPROMESSO PRIMA DELLA DISFATTA…

Ddl Zan: da Lega 700 emendamenti

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Settecento emendamenti sono quelli presentati dalla Lega al Ddl Zan che riprenderà la discussione in Aula del Senato oggi alle 16.30. La conferma da fonti dello stesso gruppo (ANSA).

Da "il Messaggero"

«Domani è una giornata importante e ognuno si assumerà le sue responsabilità. Vedremo gli emendamenti che saranno presentati e sulla base di questo capiremo l'atteggiamento delle diverse forze politiche. Noi siamo aperti al confronto».

Cosi ieri il segretario del Pd Enrico Letta sul ddl Zan. Una dichiarazione che suonava come un possibile spiraglio di trattativa, alla vigilia della possibile presentazione degli emendamenti più volte annunciati la settimana scorsa dai renziani. Il testo - dicono in molti - rivelerà le reali intenzioni di Italia Viva e della Lega: se le modifiche proposte al disegno di legge sull'omofobia saranno giudicate una base di discussione accettabile da Pd e M5S, vorrà dire che c'è davvero la volontà di trovare una mediazione e di chiudere un accordo per approvare il ddl in tempi brevi.

La giornata di ieri, certo, non ha mostrato una grande propensione al dialogo, con Matteo Salvini che ha accusato il segretario del Pd di voler «affossare il ddl Zan», e Letta che gli ha replicato ancora più duramente: «Chi è omofobo in Europa non può essere un credibile interlocutore in Italia: quando mi si chiede perché non parli con Salvini su questo tema, io dico Salvini ritiri tutte le posizioni omofobe che ha espresso in Europa, a sostegno per esempio della legge di Orban».

