9 set 2019 17:53

FINCHÉ DURA, FA CENSURA - FACEBOOK (E QUINDI INSTAGRAM) OSCURA TUTTI I PROFILI UFFICIALI DI CASAPOUND. IL LEADER SIMONE DI STEFANO ALLORA RICORRE A TWITTER PER MANIFESTARE LA SUA INDIGNAZIONE: “UN ABUSO COMMESSO IN UN GIORNO SIMBOLICO DA UNA MULTINAZIONALE PRIVATA IN SPREGIO ALLA LEGGE ITALIANA. UNO SPUTO IN FACCIA ALLA DEMOCRAZIA”