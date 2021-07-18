TOMMASO MONTESANO per Libero Quotidiano
pierpaolo sileri 3 pierpaolo sileri
ROBERTO SPERANZA pierpaolo sileri 2
FINCHE’ C’E’ GUERRA, C’E’ SPERANZA - LA MAIL DI FUOCO DEL SOTTOSEGRETARIO SILERI CHE ACCUSA LO STAFF DEL MINISTRO DELLA SALUTE: “DA PIÙ DI UN ANNO HO SERI PROBLEMI DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DEL MINISTERO, PREVALENTEMENTE COL GABINETTO DEL MINISTRO” – TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE. ANZI, SI È A UN PASSO DALLE CARTE BOLLATE – SILERI: “CI SONO 4 PERSONE CHE HANNO LAVORATO E/O LAVORANO NEI MIEI UFFICI CHE NON PRENDONO UNO STIPENDIO DA 7 MESI E 12 GIORNI…”-
pierpaolo sileri 3 pierpaolo sileri
ROBERTO SPERANZA pierpaolo sileri 2
CONTE? NON CONTA! IACOBONI TWEET: NEL NUOVO STATUTO M5S, TRA L’ALTRO, GRILLO CONSERVA “IL POTERE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, NON SINDACABILE, DELLE NORME DELLO STATUTO”. È SCRITTO PARI PARI. TRADUCO: APPENA C’È UN CONFLITTO, LA LEGGE È GRILLO" – DOVE SONO “I PIENI POTERI POLITICI” CHE PENSA DI AVERE GIUSEPPI? AH, SAPERLO… - IL RUOLO DI DI MAIO
CINGOLANI CHI? IL MINISTRO NON PERVENUTO FINISCE AL CENTRO DELLO SCONTRO TRA BEPPEMAO E GIUSEPPE CONTE ED È SUL PUNTO DI FARE LE VALIGIE. PERSINO GRILLO, CHE LO FORTEMENTE VOLUTO, COMINCIA A MUOVERE DEI DUBBI SUL SUO OPERATO E DAL PD NESSUNO HA INTENZIONE DI DIFENDERLO
"IL VERO PARTITO NO-ZAN È IL PD. DA PARTE DEI DEM UN ATTEGGIAMENTO ARROGANTE MA LETTA FARA’ MARCIA INDIETRO" – RENZI LANCIA UNA PROPOSTA PER SBLOCCARE LO STALLO ALLA MESSICANA SUL DDL ZAN: "UN PATTO PER FISSARE TEMPI E MODIFICHE” – LE BORDATE A CONTE: “LUI A PRANZO CON GRILLO, DRAGHI CON BIDEN. MI SEMBRA CHE SI SIANO RIPORTATE LE PERSONE AL LORO HABITAT NATURALE” – E POI PARLA DI SALVINI E DEL VACCINO…
“GIANROBERTO CAZZAREGGIO”. L'INCREDIBILE GAFFE DI GIUSEPPE CONTE: POSTA SUI SUOI SOCIAL UN PIPPONE DI 10 MINUTI E FA APPARIRE IN SOVRAIMPRESSIONE LE PAROLE CHE DICE CON DELLE SCRITTE. MA QUANDO PARLA DI CASALEGGIO ARRIVA LA SCIVOLATA: OLTRE A ESSERE UN VILIPENDIO ALLA MEMORIA DEL FONDATORE DEL M5s E’ UN LAPSUS FREUDIANO, CHE RIVELA QUANTO LIVORE CI SIA DA PARTE DI “GIUSEPPI” VERSO ROUSSEAU… - VIDEO
IL "PIANO VERDE" AMMAZZA IL CAVALLINO – IL MINISTRO CINGOLANI SPIEGA CHE ANCHE LE PRODUZIONI DI NICCHIA, COME FERRARI, LAMBORGHINI, MASERATI, MCLAREN, DOVRANNO ADEGUARSI AL FULL ELECTRIC. “QUESTO VUOL DIRE CHE, A TECNOLOGIA COSTANTE, CON L’ASSETTO COSTANTE, LA MOTOR VALLEY (CIOÈ IL DISTRETTO DEI MOTORI NELL’EMILIA ROMAGNA, NDR) LA CHIUDIAMO” - IL CAVALLINO HA PROMESSO PER IL 2025 LA PRIMA SUPERCAR A ZERO EMISSIONI. MA DI QUI A CONVERTIRE TUTTA LA LINEA DI PRODUZIONE NELL'ARCO DI UN DECENNIO CE NE PASSA…