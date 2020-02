FINCHÉ C’È VIRUS C’È SPERANZA – STATE TRANQUILLI! MENTRE IL MONDO AFFRONTA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS AL MINISTERO DELLA SALUTE ABBIAMO “BOB HOPE”: “LO STATO D’EMERGENZA È UNA MISURA PRECAUZIONALE CHE CI CONSENTIRÀ DI AVERE ALL’OCCORRENZA SOLDI, PERSONALE E STRUMENTI” – “SIAMO IL PAESE CHE HA FATTO PIÙ DI OGNI ALTRO IN EUROPA” – CONTE: "GLI ITALIANI POTRANNO CONDURRE UNA VITA NORMALE" - VIDEO

Daniela Ranieri per “il Fatto Quotidiano”

ROBERTO SPERANZA

L' Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato lo Stato di emergenza per l' epidemia di infezione da Coronavirus. Il contagio, ha detto il Commissario europeo per la salute Stella Kyriakidou, "evolve molto velocemente e c' è la potenzialità di una minaccia molto grande". Ma la vicenda sembra travalicare i numeri (al momento nel mondo 9.776 contagiati e 217 morti) e toccare parti molto sensibili dell' opinione pubblica. Cerchiamo di capire col ministro della sanità Roberto Speranza qual è la situazione attuale.

coronavirus

Ministro, il Consiglio dei ministri ha predisposto lo stato di emergenza: che vuol dire?

È una misura precauzionale che ci consentirà di avere all' occorrenza soldi, personale e strumenti nel modo più veloce possibile. Viene presa quando l' Oms dichiara lo stato di emergenza, come ieri; l' abbiamo già presa nel 2003 di fronte al caso Sars.

ANGELO BORRELLI

Avete deciso il Commissario delegato per l' emergenza nella persona del capo della Protezione civile Angelo Borrelli: di che si occuperà?

Svolgerà una funzione di coordinamento tra le Istituzioni, le forze e le realtà che sono interessate dalla gestione di questa vicenda. C' è un profilo di natura sanitaria, ma come abbiamo visto anche questioni che riguardano i trasporti, gli aeroporti, i porti: la Protezione civile è il luogo ideale per svolgere questa funzione.

Sono misure di cautela o ci si aspetta un aumento dei casi?

coronavirus

È una misura precauzionale. Se dovesse esserci occorrenza, avremo risorse, uomini e mezzi da investire. Il Sistema Paese si prepara nel caso in cui dovesse esserci un' evenienza, ma in questo momento la situazione è assolutamente sotto controllo. Siamo il Paese in Europa che ha il più alto livello dei controlli, siamo gli unici che hanno sospeso i collegamenti aerei con la Cina, quindi ci sono tutte le condizioni per dare anche un messaggio di tranquillità. Abbiamo uno dei migliori Servizi Sanitari del mondo, che funziona, e anzi ringrazio i nostri medici e infermieri per il lavoro straordinario che fanno. Il governo in queste ore ha fatto alcune scelte che alzano ulteriormente il livello di sicurezza.

roberto speranza

Dove verranno portati i 60 italiani che saranno fatti rimpatriare lunedì da Wuhan?

Atterreranno a Pratica di Mare e poi verranno trasferiti alla Cecchignola, dove ci sarà una fase di sorveglianza sanitaria.

È una quarantena?

roberto speranza e compagna

Si chiama sorveglianza sanitaria, saranno in osservazione clinica.

C' è un protocollo apposito per il personale sanitario medico e paramedico? Gli ospedali e i pronto soccorso sono aggiornati e pronti a gestire questa emergenza?

Ci sono circolari che sono state diffuse dal Ministero e sono state date a tutte le Regioni, che a loro volta le hanno diffuse a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere. Queste circolari sono state già aggiornate due volte dai primi giorni in cui si è manifestato il coronavirus.

Si sta diffondendo una psicosi con caccia alle mascherine. Su Amazon vengono vendute a centinaia di euro al pacco. Ha senso?

lite roberto speranza alessandro di battista 1

Bisogna guardare i numeri. Ci sono sei casi in Germania, sei in Francia, due in Gran Bretagna, due in Italia, uno in Finlandia. Questi sono i numeri certificati dal Centro Europeo per la Sorveglianza.

Rispetto a questa fotografia non c' è bisogno di nessun allarmismo.

Ci sono fake news che vanno smentite?

Vanno sfatate tutte le fake news che riguardano ad esempio il cibo cinese, prive di ogni fondamento di carattere scientifico.

coronavirus

Salvini è passato dagli africani ai cinesi, poi è tornato ad attaccare le Ong. Infine ha detto che siccome il virus è presente in ogni continente, ogni arrivo in Italia deve essere limitato. È realistico bloccare le frontiere?

coronavirus, militari cinesi con la mascherina 9

Siamo il Paese che ha fatto più di ogni altro in Europa in questo frangente. In questo momento non servono polemiche politiche, il Paese deve essere unito, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, per affrontare questa sfida che ci arriva.