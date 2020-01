LA FINE ANALISI POLITICA DI GIACOMO MOSCAROLA, VICESINDACO (LEGHISTA) DI BIELLA: “VINCERE IN EMILIA? E’ UN PO’ COME QUANDO VUOI TROMBARTI 20 RAGAZZE NUOVE E VISTO CHE NON TE LA DÀ NESSUNA TI ACCONTENTI DELL’UNICA CHE ORMAI TE LA DÀ DA ANNI” – I FOLLOWERS NON LA PRENDONO BENISSIMO E LUI SI SCUSA – I COMMENTI: “MAGARI INVECE NON L’HA DATA A VOI PERCHÉ NON CE L’AVETE PIÙ DURO COME UNA VOLTA…”

Da https://laprovinciadibiella.it/

il commento del vicesindaco di biella giacomo moscarola alle elezioni in emilia romagna

“Vincere in Emilia? E’ un po’ come quando vuoi trombarti 20 ragazze nuove e visto che non te la da nessuna ti accontenti dell’unica che ormai te la da da anni”. Stanno facendo discutere le parole con cui il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola ha commentato i risultati elettorali di ieri.

Ecco alcune delle risposte su Facebook.

Stefano Teto La Malfa Giacomo Moscarola che raffinata metafora. Nemmeno Leopardi.

claudio corradino giacomo moscarola

BONACCINI MANGIA A UN GIORNO DA PECORA

Francesco Erre

Ma anche il Leopardi del pessimismo cosmico sostiene che si è soltanto destinati a soffrire. E allora che soffrano.

Michele Lerro Stefano Teto La Malfa sono alla frutta! Lo si capisce anche dalla volgarità con la quale scrivono

Cristiana Gardiman e lei sarebbe il vicesindaco? il senso delle istituzioni non le impone di usare un linguaggio un poco più forbito e meno sessista? non si ricorda che lei rappresenta la città? ah già, ma a lei della città non interessa nulla, e nemmeno di essere presen…Altro…

LUCIA BORGONZONI

Davide Corona Complimentoni per l’ analisi squisitamente politica, ma va dato atto che di trombature te ne intendi.

matteo salvini con il vicesindaco di biella giacomo moscarola

Enrico Neiretti Il linguaggio è sempre importante. Bellissima la canzone scelta da Stefano Teto La Malfa per festeggiare in modo lieve ed elegante una bella giornata. Banale, volgare ed adolescenziale la replica. Poco da aggiungere direi. Nel botta e risposta è giá tutto detto

Riccardo Bresciani Giacomo Moscarola Una risposta imbarazzante, ma ci siamo abituati. Comunque l’imbarazzante vicesindaco fa finta di non ricordare che i partiti di centro destra rappresentavano più del 50% , anche in Emilia Romagna un anno fa. Meno “inchini” e più senso civico hanno ridimensionato il tutto. Con grande scorno di chi da tre mesi non pensava ad altro.

giacomo moscarola 3

BORGONZONI AL SEGGIO

Giuseppe Giraudo Ammazza!!!! Abbiamo un vicesindaco di grande valore politico. Un linguaggio così forbito deve essere una peculiarità dei vicesindaci leghisti. Nulla da dire, un linguaggio che mette in evidenza il massimo rispetto dei cittadini e soprattutto delle donne. L’ istruzione oxfordiana del vicesindaco di Biella e di quello di Ferrara, ha dato i suoi frutti.

Elena Aguglia Giacomo Moscarola Complimenti per il fine eloquio. Tutto il suo padrone!

matteo salvini lucia borgonzoni 1

Gigi Piana Giacomo Moscarola che classe, un’analisi politica da vero statista, nemmeno una lezione da queste elezioni, le persone sono stufe di questo modo di interloquire, p.s. io non rispondo al citofono.

giacomo moscarola 2

Mi piace

Alessio Seresini Un pensiero alla sua ragazza, se ce l’ha (ancora)

Debora Del Muro Giacomo Moscarola un bel tacer non fu mai scritto?

La tua lega, ha perso sonoramente, su tutta la linea, anche in Calabria, ha vinto Berlusconi. E tu parli? ?

Fabrizio Messina Giacomo Moscarola

Magari invece non l’ha data a voi perché non ce l’avete più duro come una volta…

?

NICOLA ZINGARETTI STEFANO BONACCINI

Irene Garzotto Giacomo Moscarola complimenti,ma che francesismo…le pago lo stipendio per scrivere queste perle?!

Vergognoso..non crede?

Sinceramente le donne con un po di cervello,con lei,a letto non ci verrebbero mai..in entrambi i sensi…

giacomo moscarola

Alberto Torchio Se “vincere in Emilia” significa quello, non voglio immaginare “perdere in Emilia” …

giacomo moscarola 1

Luca Biasetti Questo omuncolo, sessista e gradasso che abusa della sua carica di vicesindaco, non si rende nemmeno conto di quanto è abbietto. Se non facesse schifo, farebbe quasi pena..

Stefano Sanna Spero si tratti di un disguido tecnico ? ma temo non sia l’ipotesi più accreditata!

matteo salvini con il vicesindaco di biella giacomo moscarola

Marziano Magliola Chissà perché quando si vuole ferire l’avversario si ricorre sempre ad esempi sessisti, dove le donne vengono dipinte come strumento di conquista per esaltare la presunta superiorità dell’uomo: trombare per sottometterle, per annullarle. La psicanalisi potrebbe venirci in aiuto ma temo sia inutile in certi casi fare ricorso. Meglio passare subito alla psichiatria.

il confronto tra stefano bonaccini e lucia borgonzoni a cartabianca 1