E ALLA FINE ARRIVA IL PLEXIGLAS - LO STAFF DI MIKE PENCE HA CEDUTO: AL DIBATTITO DI STASERA IL VICEPRESIDENTE E KAMALA HARRIS SARANNO SEPARATI DA BARRIERE DI PLASTICA. I REPUBBLICANI SI ERANO OPPOSTI PERCHÉ SECONDO LORO BASTAVA LA DISTANZA (LI SEPARERANNO 3,7 METRI), MA LA COMMISSIONE PER I DIBATTITI AVEVA GIÀ ACCONSENTITO - OBBLIGO DI MASCHERINE PER IL PUBBLICO

(LaPresse/AP) - Tutto pronto per il confronto in tv tra il vicepresidente Mike Pence e il suo sfidante democratico, la senatrice della California Kamala Harris. Sebbene il dibattito riguarderà probabilmente una serie di argomenti, il virus sarà in prima linea. Pence e Harris appariranno sul palco esattamente a 12,25 piedi (3,7 metri) di distanza separati da barriere di plexiglass. A chiunque nel piccolo pubblico che si rifiuta di indossare una maschera verrà chiesto di andare via.

Il team di Pence si è opposto alla richiesta di Harris di barriere in plexiglass, sostenendo che non era necessario dal punto di vista medico. Ma la Commissione per i dibattiti presidenziali aveva già acconsentito alle barriere e gli assistenti di Pence hanno detto che la loro presenza non lo dissuaderà dal partecipare all'evento.

