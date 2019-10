SINISTRA IN BIANCO. ANZI, IN BIANCONI – CACCIARI: "SE PD-M5S PERDONO IN EMILIA ROMAGNA, SI VA A ELEZIONI E SALVINI PRENDE IL 50% - COME SI FA A RENDERE OMAGGIO AL RE DEL CASHMERE IN UNA SITUAZIONE COME QUELLA DELL'UMBRIA? - LA SINISTRA HA FATTO UNA POLITICA DI DESTRA E SE FAI UNA POLITICA DI DESTRA COME PRETENDI CHE POI NON VINCA LA DESTRA? È GENTE CHE NON SA PIÙ FARE POLITICA - AL PD SERVE CONGRESSO DI RIFONDAZIONE, M5S DEVE REGGERE ANCHE CON LEADERSHIP STRACCIONA"