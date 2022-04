FINE GUERRA MAI - LE VALUTAZIONI DEL PENTAGONO, DOPO CINQUE SETTIMANE DI CONFLITTO, NON LASCIANO IMMAGINARE UNA FINE - IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE, JAKE SULLIVAN, HA PARLATO ADDIRITTURA DI CONFRONTO CHE SI ESTENDERÀ “PER SETTIMANE O MESI” - PER QUESTO LE ARMI CONTINUANO AD AFFLUIRE QUOTIDIANAMENTE PER SOSTENERE L'ESERCITO DI KIEV CAPACE DI COSTRINGERE ALLA RITIRATA I RUSSI

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

«Abbiamo concluso che la Russia ha compiuto crimini di guerra e le immagini di Bucha danno ulteriori conferme». La Casa Bianca sgombra il campo da ogni dubbio ed è il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, a spiegare la strategia americana per cercare di arrivare a un'inchiesta e a un processo contro i responsabili dei massacri in Ucraina. […] Ci sarebbero 2500 dossier aperti e oltre 200 persone sono state individuate. Siamo comunque alle prime fasi e all'interno di una cornice che fa dire al presidente Biden che servono «informazioni e dettagli per chiarire i crimini di guerra».

La Casa Bianca rifiuta di parlare di genocidio, invocato invece da Zelensky domenica alla Cbs. Sullivan ha fatto una distinzione sostenendo che l'America non ha visto «quel livello di violenze sistematico» che porterebbe a parlare di genocidio. […] L'Amministrazione Usa sa che non sarà facile arrivare a istituire un'inchiesta e alla fine un processo.

Serve trovare un meccanismo che la Corte penale internazionale non garantisce del tutto poiché alcuni Stati - fra cui Russia, Stati Uniti, Cina e India - non hanno ratificato il trattato che la istituisce. Muoversi entro il Consiglio di Sicurezza Onu è un percorso segnato dal veto russo. Ma Sullivan ha citato - senza dettagliarle - «altre formule» per montare il caso sui crimini di guerra.

[…] per mantenere alta la pressione su Mosca, Washington ha altre due opzioni: la prima sono le sanzioni, la seconda continuare a fornire armi sempre più sofisticate a Kiev. Per quanto concerne le ritorsioni, nei prossimi giorni sarà annunciato un nuovo giro di vite. Le ipotesi sono quelle di toccare l'industria mineraria, quella dei trasporti e di mettere in campo le sanzioni secondarie, che vanno a toccare quelle società che fanno affari con le società russe. […]

Sul terreno le valutazioni del Pentagono, dopo cinque settimane di conflitto, non lasciano intravvedere una fine. Sullivan ha parlato addirittura di confronto che si estenderà «per settimane o mesi». Per questo le armi continuano ad affluire quotidianamente per sostenere l'esercito di Kiev capace di costringere alla ritirata i russi dall'area di Kiev. L'Ucraina fa la lista della spesa, indica gli obiettivi e in linea di massima gli alleati rispondono. I britannici, per esempio, hanno fornito strumenti per la difesa delle coste che saranno schierati a protezione di Odessa. […]