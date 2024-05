ALLA FINE HA VINTO CONTE - ATTIVANDO LA PENTASTELLATA FLORIDIA, CON UN ESPOSTO ALL’AGCOM, PEPPINIELLO APPULO E’ RIUSCITO A BLOCCARE IL TELE-DUELLO TRA MELONI E SCHLEIN - MICA SCEMO: IL CONFRONTO AVREBBE PORTATO VISIBILITA’ (E VOTI) SOLO A FRATELLI D’ITALIA E PD. E GLI ALTRI SE LA SAREBBERO PRESA IN SACCOCCIA - CONTE PROVOCA LA DUCETTA: “CHE FARAI ADESSO? TI TIRERAI INDIETRO RISPETTO A UN CONFRONTO CON IL SOTTOSCRITTO E GLI ALTRI LEADER? DAI, VIENI DA MENTANA” - ELLY SCHLEIN ROSICA E INFILZA IL LEADER M5S: “C'È CHI PREFERISCE RINUNCIARE A UNA OPPORTUNITÀ DI CONFRONTO IN PRIMA SERATA PUR DI NEGARLA ALLE DUE DONNE CHE GUIDANO I PRIMI DUE PARTITI”

CONTE, MELONI NON SI TIRI INDIETRO DAL CONFRONTO CON TUTTI

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Spiace che ci sia stato bisogno di una pronuncia dell'Agcom a tutela della libera e completa informazione dei cittadini, quando sarebbe bastato un po' di buon senso e di rispetto verso gli elettori, che non meritano queste 'furbate'.

Cara Giorgia che farai adesso? Ti tirerai indietro rispetto a un confronto con il sottoscritto e gli altri leader? Dai, vieni da Mentana". Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte.

CONTE, IL CONFRONTO MELONI-SCHLEIN SAREBBE SATO UN INGANNO

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Il confronto tv che Meloni e Schlein hanno apparecchiato da mesi in Rai è stato giudicato lesivo della parità di trattamento rispetto alle altre forze politiche che partecipano a questa competizione elettorale per le europee". Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte.

"Con una legge elettorale che prevede un sistema proporzionale puro, per cui ogni forza politica corre per sé, questo confronto mirava a polarizzare il voto, a scapito di tutte le altre proposte politiche. Insomma, si è provato a ingannare gli elettori, un po' come con le 'finte' candidature dei leader che purtroppo troveremo nelle schede elettorali per racimolare qualche voto in più".

EUROPEE: FLORIDIA, 'AGCOM CHIARA SU CONFRONTI TV, PARTITI TROVINO MODELLO PIÙ IDONEO'

(Adnkronos) - "Il confronto tra i leader è fondamentale per il dibattito democratico, ma le regole devono essere rispettate sempre e comunque.

Questo è il ruolo di una presidente di garanzia e questo è quello che ho fatto. Spetta alle forze politiche trovare adesso il modello più idoneo nel solco della pronuncia di AgCom e delle delibere delle autorità competenti".

Lo scrive la presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, sul suo profilo Facebook, commentando la risposta arrivata ieri dall'Agcom alla quale si era rivolta "per avere garanzie sul rispetto della parità di condizioni e di trattamento per tutti i partecipanti alle elezioni europee, evitando indebiti vantaggi per alcune forze politiche rispetto ad altre" in vista del confronto previsto, per il prossimo 23 maggio, "da Bruno Vespa tra le sole Giorgia Meloni ed Elly Schlein", si legge nel post.

"L’Autorità - scrive Floridia - ha risposto evidenziando che è necessario coinvolgere tutti i leader ed avere l’ok almeno della maggioranza per poter procedere con un determinato format. Il messaggio è chiaro: organizzare (e pubblicizzare) un confronto solo a due crea un'evidente disparità".

"Le elezioni #europee - scrive - saranno un appuntamento cruciale per tutti noi. È fondamentale che l’informazione sia il più possibile equilibrata e corretta, e che vengano offerti a tutte le forze politiche spazi adeguati per potersi presentare agli elettori, come prescritto dalla legge e dai regolamenti. Se questo vale per tutti, a maggior ragione deve valere per il Servizio Pubblico".

SCHLEIN, C'È CHI PREFERISCE NEGARE CONFRONTO A ME E MELONI

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "C'è chi preferisce rinunciare a una opportunità di confronto in prima serata pur di negarla alle due donne che guidano i primi due partiti d'Italia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein commenta il mancato confronto tra lei e Giorgia Meloni in Rai a margine di un appuntamento elettorale a Cesano Boscone nel Milanese. "Noi non ci fermeremo, continueremo questo tour di 100 tappe per l'Europa che vogliamo, a questo punto aggiungeremo qualche tappa in più - ha concluso -, per parlare dei temi della sanità, del lavoro e del salario minimo".

SCHLEIN, PER CONFRONTO CON MELONI DISPONIBILE DOVUNQUE

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "Io ho sempre detto che sarei stata disponibile a un confronto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dovunque e in qualunque momento". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo ai cronisti che le hanno chiesto se, ora che è saltato il confronto in Rai, potrebbe decidere di andare da Enrico Mentana su La7. "Ho lasciato a lei di dare disponibilità, è andata così - ha concluso -. Noi andiamo comunque avanti sulla nostra strada".