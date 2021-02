Da bubinoblog.altervista.org

La notizia della chiusura anticipata di Live – Non è la d’Urso ha dominato la giornata tv e social di ieri. Non cancellazione ma chiusura stagionale anticipata, così hanno sottolineato molti organi di informazione. Oggi, a sorpresa, scende in campo per Barbara d’Urso il Partito Democratico per voce del suo segretario Nicola Zingaretti.

@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso

Così Zingaretti su Twitter. Una presa di posizione inusuale, non per il programma e la conduttrice ma è raro che un politico pubblicamente lodi un programma tv. Non è invece nuova la stima e l’amicizia che intercorre tra il leader del PD e la stakanovista di Cologno. Domenica a Live era stato Casalino a tesserne le lodi e la potenza di spostare voti.

Dal profilo Facebook di Selvaggia Lucarelli

Chiudono un programma (che va male) alla D’Urso. Chiunque abbia a cuore il bene del paese dovrebbe rallegrarsi del fatto che qualcosa di così profondamente diseducativo sparisca dal palinsesto.

Chi accorre in aiuto di Barbarella?

Il segretario del pd. Ribadisco, il segretario del pd.

Della serie: la famiglia Berlusconi mi ridimensiona? Il pd mi sostiene! E passo pure per epurata. E quel furbone di Zingaretti non capisce in che gioco si è infilato.

E poi Imma Battaglia, storica attivista lgbt, su cui stenderei un velo pietosissimo per la strumentalizzazione del tema sessismo. Cioè, ad una che ha 172772 programmi da anni chiudono un programma che va MALE ed è questione di sessismo?

Poi non vi stupite se a destra vi asfaltano eh.

