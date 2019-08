FINISCE A STRACCI – SALVINI È GIÀ IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE: “STIAMO PREPARANDO UN GOVERNO CHE DURERÀ 5 ANNI A COLPI DI SÌ” - I CAPIGRUPPO DEL CARROCCIO SEGUONO A RUOTA: “SE QUALCUNO TIRA PER LE LUNGHE AVRÀ SULLA COSCIENZA L’AUMENTO DELL’IVA” – IL MINISTRO FRACCARO INVECE LA BUTTA SUL COMPLOTTO: “VUOLE PIÙ PARLAMENTARI PER RIPAGARE I 49 MILIONI. LA BORSA CADE A PICCO E L’UNICA SOCIETÀ CHE VA BENE È ATLANTIA. STAVA PER ARRIVARE LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E FANNO SALTARE IL GOVERNO…”

massimiliano romeo matteo salvini riccardo molinari

CRISI GOVERNO, LEGA: SENZA NUOVO GOVERNO SUBITO AUMENTERÀ IVA

(LaPresse) - "Prima si vota per un nuovo governo, prima si potrà lavorare alla manovra economica. Se qualcuno la tira per le lunghe avrà sulla coscienza un eventuale aumento dell’Iva". Così i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

matteo salvini a termoli 3

FONTI M5S: LEGA AMMETTE AUMENTO IVA PER CRISI, INCOSCIENTI

(LaPresse) - "Ecco l’ammissione di responsabilità della Lega. Con la nota diramata da poco i leghisti ammettono che con la caduta del governo decisa da Salvini aumenterà l’Iva. Si tratta di un autogol tremendo, il problema è che il torto lo faranno agli italiani. Incoscienti!". Lo riferiscono fonti del M5S.

SALVINI: STIAMO PREPARANDO GOVERNO CHE DURERÀ 5 ANNI A COLPI DI SÌ

(LaPresse) - "Stiamo preparando un governo che durerà 5 anni a colpi di Sì". Così il vicepremier Matteo Salvini in un comizio a Peschici (Foggia).

CRISI GOVERNO, FRACCARO: LEGA VUOLE PIÙ PARLAMENTARI PER RIPAGARE DEBITO 49MLN

matteo salvini sale in macchina

(LaPresse) - "La Lega nell’anno di governo ha maturato un ampio consenso nei sondaggi e vuole incassarlo, che per loro significa andare al voto immediatamente, per avere, vedevo i sondaggi, il 38% dei parlamentari. Questo vuol dire poltrone, vuol dire soldi, perché la Lega ripaga il debito di 49 milioni prendendolo dallo stipendio dei parlamentari. E significa aumentare tutto questo potere". Lo dice il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.

salvini ride con fraccaro

FRACCARO: SFIDUCIARE CONTE ERRORE PIÙ GRANDE DELLA LEGA

(LaPresse) - "Sfiduciare il presidente Conte credo sia l’errore più grande che la Lega potesse fare, perché è una delle persone migliori che ho conosciuto in politica". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, a 'SkyTg24'.

DI MAIO SALVINI CONTE

FRACCARO: VICINA REVOCARE CONCESSIONI AD ASPI E LEGA FA SALTARE GOVERNO

(LaPresse) - "Che assurdità: la Borsa sta andadno a picco e l’unica società quotata che sta andando bene è Atlantia dei Benetton. Tra cinque giorni andiamo a commemorare le 43 vittime del Ponte Morandi, in Consiglio dei ministri stava per arrivare la revoca delle concessioni autostradali e fanno saltare il governo. È incredible". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, a 'SkyTg24'.

CRISI GOVERNO, FRACCARO: LEGHISTI SCAPPANO DA VOTO SU TAGLIO PARLAMENTARI

autostrade spinoza ponte morandi genova

(LaPresse) - "I leghisti stanno scappando dal voto sul taglio dei parlamentari. Andiamoci alle urne, ma non buttiamo un anno di lavoro e di soldi degli italiani nel cesso. Basta un giorno, anche a Ferragosto per quanto mi riguarda". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, a 'SkyTg24'.

