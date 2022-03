16 mar 2022 19:09

È FINITA LA PACCHIA PURE PER I LOBBISTI AMERICANI AMMANICATI COI RUSSI - TAGLIANDO I RAPPORTI CON MOSCA, NEGLI STATI UNITI CI HANNO RIMESSO ANCHE DIVERSI AVVOCATI CHE AVEVANO GUADAGNATO MILIONI DI DOLLARI NEGLI ULTIMI OTTO ANNI LAVORANDO PER CLIENTI RUSSI CON LEGAMI CON IL CREMLINO: SI PARLA DI QUASI 50 MILIONI DI DOLLARI DAL 2014 - I LOBBISTI HANNO DIFESO PRIVATAMENTE IL LORO LAVORO, SOTTOLINEANDO CHE LA RUSSIA NON ERA CONSIDERATA DA WASHINGTON COME UNO STATO MINACCIOSO FINO A POCO TEMPO FA...