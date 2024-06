A FIRENZE RESUSCITA IL CAMPO LARGO – IL MOVIMENTO 5 STELLE APPOGGERÀ LA CANDIDATA DEL PD, SARA FUNARO, AL BALLOTTAGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI – L’ANNUNCIO DI LORENZO MASI, CANDIDATO GRILLINO CHE AL PRIMO TURNO HA PRESO IL 3,35%: “NON CI SONO DUBBI, IL CAMPO GIUSTO NON SI PUÒ COSTRUIRE CHE CON I DEMOCRATICI” – SECONDO I SONDAGGI FUNARO, CHE AL PRIMO TURNO HA PRESO IL 43%, È AVANTI DI DIECI PUNTI SUL TEDESCO EIKE SCHMIDT, CANDIDATO DELLA DESTRA

Il Movimento 5 stelle affiancherà Sara Funaro al ballottaggio per le elezioni comunali a Firenze. Lo scrive nero su bianco l'avvocato Lorenzo Masi, che al primo turno si è presentato come candidato sindaco del M5s, ottenendo il 3,35% (6.068 voti).

M5s come partito ha avuto gli stessi voti ma come lista ha pesato qualcosa in più, il 3,53% (Rpt: 3,53%).

“Al ballottaggio nella scelta tra centrosinistra e Destra non ci sono dubbi per il Movimento Cinque Stelle, il campo giusto non si può costruire che con i Democratici e al ballottaggio sosterremo convintamente la candidatura di Sara” Funaro, “non lasceremo la nostra Firenze in mano alla Destra. Col Pd abbiamo avuto e abbiamo posizioni e punti di vista diversi su alcune questioni, ma ci sono state e ci sono collaborazioni in altri contesti e situazioni che si sono dimostrate proficue per la collettività”, queste le parole di Masi.

“Siamo pronti a confrontarci lealmente per il bene di Firenze e nell'interesse della Città metropolitana, in prospettiva delle Regionali del 2025, senza ovviamente rinunciare ai nostri temi – afferma ancora Masi – Annunciamo quindi l'appoggio a Sara, senza tatticismi e baratti, e ci auguriamo che tutte le forze di centrosinistra che si sono confrontate al primo turno facciano altrettanto.

Schmidt è il candidato delle forze di Destra che malgovernano il Paese e ad oggi non stanno portando avanti ciò che hanno promesso ed hanno messo la nostra città nel mirino […]. La risposta democratica di Firenze sarà un segnale per tutta l'Italia”. […]

