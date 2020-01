FIRMATI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI - NON DITE A PADRE GEORG CHE IL NOME DI PAPA RATZINGER RESTERÀ SUL FAMIGERATO LIBRO DEL CARDINAL SARAH, CON QUESTA FORMULA: ''CON JOSEPH RATZINGER - BENEDETTO XVI'' - DI FATTO VIENE SMENTITA LA VERSIONE INIZIALE CHE VEDEVA SARAH ''ESTORCERE'' AL PONTEFICE EMERITO LA DURISSIMA CRITICA SUI PRETI SPOSATI. CHE BERGOGLIO DEVE ANCORA APPROVARE UFFICIALMENTE…

papa francesco bergoglio e monsignor gaenswein

1. LA FIRMA DI BENEDETTO RESTERÀ SUL LIBRO CHE CONDANNA LE NOZZE DEI PRETI

Gianluca Veneziani per “Libero quotidiano”

Alla fine il nome di Ratzinger nel discusso libro del cardinale Sarah, "Dal profondo del nostro cuore" (ed. Cantagalli), in uscita il 30 gennaio, ci sarà anche nell' edizione italiana, sia pur attenuato nella formula "con Joseph Ratzinger - Benedetto XVI".

Non si tratterà quindi ufficialmente di un libro scritto a quattro mani, ma con la collaborazione del papa emerito. La sostanza non cambia, ossia il fatto che Ratzinger fosse a conoscenza dell' operazione editoriale che lo coinvolgeva e autore del testo sull' irrinunciabilità del celibato dei preti che tante polemiche ha suscitato.

robert sarah georg gaenswein

La decisione dell' editore segue l' indicazione del segretario di Benedetto XVI, monsignor Gänswein, che aveva «chiesto al cardinale Sarah di contattare gli editori del libro pregandoli di togliere il nome di Benedetto XVI come coautore del libro e di togliere la sua firma dall' introduzione e dalle conclusioni». Da cui la soluzione di compromesso di lasciare il nome di Benedetto XVI come artefice di un saggio presente al suo interno.

Tanto che Cantagalli si premura di specificare: «Il volume si compone di una nota del curatore, Nicolas Diat; di un saggio inedito del papa emerito Benedetto XVI; di un saggio inedito del cardinale Robert Sarah; di una introduzione e di una conclusione, scritte dal cardinale Sarah e lette e condivise da Benedetto XVI». Questioni di lana caprina che servirebbero a preservare Ratzinger dalle accuse di essere firmatario di un libro apparso come un attacco a Bergoglio.

papa francesco bergoglio e monsignor gaenswein

In Francia però il monito di Gänswein è arrivato tardi: il volume è già uscito a doppia firma e solo nella seconda edizione presenterà la dicitura «con la collaborazione di Benedetto XVI». Mentre l' editore Usa Ignatius Press rende noto che il libro sarà pubblicato con entrambe le firme.

2 - CANTAGALLI CHIUDE IL CASO SARAH «TESTI CONDIVISI CON RATZINGER»

Lorenzo Bertocchi per “la Verità”

L' edizione italiana del libro che ha fatto discutere tutto il mondo uscirà nella veste più autentica e rispettosa delle intenzioni degli autori, facendo finalmente chiarezza di fronte al caos che ha accompagnato l' uscita francese. Il libro «di Robert Sarah con Joseph Ratzinger/Benedetto XVI», questa la formula che comparirà sulla copertina, sarà nelle librerie italiane il prossimo 30 gennaio, come riporta l' agenzia Aska news che riprende il comunicato della casa editrice Cantagalli di Siena.

benedetto xvi ratzinger e robert sarah dal profondo dei nostri cuori

«Il volume [Dal profondo del nostro cuore] si compone di una nota del curatore, Nicolas Diat; di un saggio inedito del Papa emerito Benedetto XVI; di un saggio inedito del cardinale Robert Sarah; di una introduzione e di una conclusione. L' introduzione e la conclusione sono state scritte dal cardinale Robert Sarah e sono state lette e condivise dal Papa emerito Benedetto XVI».

Con queste parole l' editore David Cantagalli mette con chiarezza la parola fine alle inutili speculazioni che sono state fatte intorno alle intenzioni dei due autori. I quali, per qualcuno, sembravano diventati due sobillatori.

Addirittura il cardinale è stato quasi accusato di estorcere scritti al Papa emerito. La realtà, invece, è che Benedetto XVI ha «letto e condiviso» anche le parti di introduzione e conclusione scritte da Sarah. Non c' è nulla da aggiungere, anzi quello che c' è veramente da dire è ben espresso dal comunicato di Cantagalli: «Si tratta di un volume dall' alto valore teologico, biblico, spirituale ed umano, garantito dallo spessore degli autori e dalla loro volontà di mettere a disposizione di tutti il frutto delle loro rispettive riflessioni, manifestando il loro amore per la Chiesa, per Sua Santità papa Francesco e per tutta l' umanità».

robert sarah papa ratzinger

Dal profondo del nostro cuore di Robert Sarah con Benedetto XVI è certamente un libro destinato a restare nella storia della Chiesa, per quello che rappresenta e per le reazioni davvero scomposte che ha provocato. Un libro che va letto non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da chi cerca le ragioni di una fede che non può essere ridotta allo scontro quasi politico tra due fazioni, ma che deve radicarsi in profondità per poter essere davvero compresa. Non si tratta solo della questione del celibato sacerdotale, è in ballo una modalità di vivere la Chiesa, anche nello scenario attuale, che ha delle caratteristiche di assoluta eccezionalità.

robert sarah papa ratzinger

Certo, come recita il motto della casa editrice senese, e con cui si conclude il comunicato di ieri, «il fuoco ha da ardere». Sono parole di Santa Caterina da Siena. La Chiesa vive e cresce nel dibattito teologico, nella parresia, come dice anche papa Francesco, perciò il Papa emerito e il cardinale Sarah offrono il loro contributo che non può essere silenziato. «Sono convinto che la chiarezza di queste pagine donerà pace ai cuori e alle menti», scrive l' editore toscano nel comunicato, rilevando un dato essenziale: il pensiero non può mai spaventare nessuno.

le lettere di benedetto xvi ratzinger al cardinal robert sarah

La casa editrice Cantagalli offre questo servizio alla Chiesa da decenni. «Oggi e solo oggi, quando le nubi sembrano allontanarsi e in occasione del primo anniversario della morte del commendatore Pietro Cantagalli che ha guidato la casa editrice per 65 anni, annunciamo con questo comunicato stampa l' uscita del libro».

le lettere di benedetto xvi ratzinger al cardinal robert sarah le lettere di benedetto xvi ratzinger al cardinal robert sarah