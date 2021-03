FIRST REACTION: PHOTOSHOCK! - SILVIO BERLUSCONI RICOMPARE SUI SOCIAL CON UN MAZZO DI MIMOSE E, DA BUON INTENDITORE, DEDICA UN PENSIERO ALLE DONNE PER L'8 MARZO: "L’ITALIA RIPARTIRÀ E LORO DOVRANNO ESSERNE PROTAGONISTE SUL SERIO" - MA L'EX SATRAPO DI ARCORE SEMBRA VITTIMA DI UN FOTOMONTAGGIO MALDESTRO E QUALCUNO NOTA IL PARTICOLARE NEI CONTORNI DELLA FACCIA: "COMPLIMENTI AL GRAFICO, HA RISPARMIATO ANCHE SU UN ORECCHIO"…

Francesca Galici per www.ilgiornale.it

SILVIO BERLUSCONI CON LE MIMOSE

Per la Giornata internazionale delle donne, Silvio Berlusconi ha voluto lasciare un lungo messaggio sui social in cui rivolge un pensiero a tutte le donne.

Insieme alle sue parole, anche una foto in cui il leader di Forza Italia sorregge un grande mazzo di mimose. È un 8 marzo diverso, vissuto in pandemia, come l'anno scorso ma con la piena consapevolezza e con la speranza che in fondo al tunnel possa esserci la luce, rappresentata dalla fine dell'epidemia.

"Oggi celebriamo la Giornata della Donna. Questo 8 marzo cade in un momento particolare, in Italia e nel mondo", esordisce Silvio Berlusconi nel suo messaggio social.

BERLUSCONI E LE MIMOSE

Il leader di Forza Italia, poi prosegue: "La pandemia in corso sta facendo pagare a tutti un prezzo altissimo, in termini di vite umane, di sofferenze, di dolore per le persone care e un altro prezzo non meno elevato in termini di posti di lavoro persi, di attività che devono chiudere, di redditi azzerati, di famiglie che versano in gravi difficoltà".

silvio berlusconi con le due ragazze a monza

Uno scenario drammatico, in cui, come sottolinea lo stesso Silvio Berlusconi, "è purtroppo addirittura scontato che il prezzo più alto lo paghino proprio le donne". Una constatazione amara ma reale e realista quella del presidente di Forza Italia: "Lo pagano sul piano dell’occupazione, perché in proporzione sono più le donne che gli uomini ad avere perso il lavoro, ma anche sul piano dell’organizzazione della vita".

silvio berlusconi allo stadio brianteo di monza

Silvio Berlusconi, da sempre, ha voluto che le donne ricoprissero un ruolo importante nella struttura organizzativa e nel direttivo di Forza Italia, anche come bandiera per le battaglie liberali che da sempre si impegna a portare avanti.

MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI NELLA CASA DI ROMA

"Il tema della condizione femminile è un tema liberale perché riguarda il presupposto stesso della società aperta: l’uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra gli esseri umani, senza differenza di genere, come di razza, di religione, di opinioni politiche", scrive ancora Silvio Berlusconi, che poi sottolinea che "solo una società nella quale la parità fra donna e uomo sia pienamente realizzata, non solo nella forma ma anche nella sostanza, è una società davvero liberale".

silvio berlusconi

Infine, da parte del Cavaliere, un augurio e un auspicio per l'Italia e per le donne: "L’Italia ripartirà e le donne dovranno esserne protagoniste sul serio, non solo negli slogan".

